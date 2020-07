Nuevo paquete de estímulo: Trump presionará por el recorte de un impuesto que puede trabar las negociaciones

El presidente Donald Trump presionará para que su propuesta de recortar el impuesto sobre la nómina sea contemplada en un nuevo paquete de estímulo económico o de lo contrario rechazaría firmarlo, dijo este jueves un asesor de la Casa Blanca citado por el diario The Washington Post .

Esa rebaja impositiva no ha sido apoyada siquiera por legisladores republicanos y podría trabar las negociaciones que serán retomadas la próxima semana en el Congreso , días antes de que expire una ayuda por desempleo clave del plan anterior: los $600 que se han estado sumando cada semana al subsidio para quienes perdieron sus trabajos en medio de la pandemia del coronavirus .

"Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca me han dicho que no firmará un acuerdo sin el recorte en el impuesto sobre la nómina", dijo el asesor en temas económicos Stephen Moore citado por el diario The Washington Post.