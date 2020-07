¿Extenderán los $600 adicionales por desempleo? Republicanos abrieron ahora la puerta a que así sea

Recibir este dinero adicional cada semana supone para algunos el no perder el techo que habitan o no tener que escoger entre comprar alimentos o pagar la electricidad, evidenciaron testimonios presentados por una experta del National Employment Law Project (NELP) en una audiencia en el Congreso.

"Como madre soltera de dos niños, agradezco el hecho de que haber perdido mi trabajo como resultado de la covid-19 no ha puesto en riesgo el techo de mis hijos o el ponerles comida sobre la mesa. Sin esa ayuda no podría pagar mi renta. Me vería obligada a escoger entre comprar comida o pagar la electricidad", dijo según el testimonio presentado por Michele Evermore del NELP.