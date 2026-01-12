Dólar estadounidense

Efecto Trump en mercados: precios del petróleo suben y Wall Street alcanza nuevos récords

El dólar se depreció después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó al jefe de la Fed

Univision y Agencias
Por:Univision y Agencias
Video Casa Blanca citó a Jerome Powell por sobrecosto en la planeación del edificio de la FED

El efecto Donald Trump volvió a sacudir los mercados este lunes 12 de enero de 2026, desde Wall Street hasta los precios del petróleo crudo.

Al cierre de la jornada, Wall Street alcanzó nuevos récords después de recuperarse de las pérdidas sufridas debido a las preocupaciones sobre el empeoramiento de la disputa entre Trump y la Reserva Federal (Fed), que los expertos advierten que podría conducir a una mayor inflación.

El S&P 500 avanzó un 0.2% respecto a su máximo histórico alcanzado el viernes pasado, mientras el Promedio Industrial Dow Jones recuperó una pérdida inicial de casi 500 puntos y añadió 86, o un 0.2%, a su propio récord. El Nasdaq Composite ganó un 0,3%.

No obstante , aún se percibe nerviosismo en el mercado ante la preocupación de que la Fed pueda estar perdiendo independencia a la hora de fijar los tipos de interés para mantener la inflación bajo control.

Dólar cae ante tensión Trump-Fed

En tanto, el dólar estadounidense se depreció frente a otras divisas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó al jefe de la Fed, Jerome Powell, con una acusación penal sobre un proyecto de renovación del edificio sede del banco central estadounidense.

El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de seis destacadas divisas, bajó un 0.37%, a 98.87 unidades.

Petróleo cerca de máximos de cinco semanas

Por su parte, los precios del petróleo se mantenían cerca de su máximo en cinco semanas, ya que la preocupación por la posible reducción de las exportaciones de Irán ante las manifestaciones antigubernamentales contrarrestó las expectativas de un aumento en los suministros de Venezuela.

Los futuros del Brent subían un 0.1%, a 63.42 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos ascendían un 0.6%, a 59.5 dólares.

