Marco Rubio propone enmienda para que ciudadanos casados con indocumentados reciban ayuda económica

El senador Marco Rubio presentó el jueves un proyecto de ley que proporcionaría cheques de estímulo a familias de estatus mixto con inmigrantes no autorizados, que quedaron fuera de la ola inicial de pagos directos hace varios meses .

La legislación, que fue copatrocinada por el senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte, permitiría a las personas que presentaron declaraciones de impuestos con cónyuges no ciudadanos recibir el cheque de $1,200 .

De aprobarse esta enmienda, no se tomaría en cuenta la condición del cónyuge, y el residente legal así como sus hijos obtendrían el beneficio de la misma manera que lo haría un contribuyente soltero.

" A ningún estadounidense se le debe negar una verificación de estímulo federal porque están casados con un ciudadano extranjero que no es ciudadano estadounidense ", dijo Rubio en un comunicado de prensa. "En medio de una pandemia mundial, debemos asegurarnos de que los estadounidenses reciban los fondos apropiados por el gobierno federal para mantener a flote a las familias durante esta crisis nacional".

La Ley CARES establece que "los inmigrantes indocumentados no son elegibles para pagos federales para ayudar a las familias durante la pandemia de coronavirus". Asimismo, que tampoco serían elegibles sus cónyuges, incluso si son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el proyecto de ley de Rubio no permitiría que las personas que declaron con el ITIN obtengan el dinero, dejando de lado a muchos inmigrantes no autorizados que no están en familias de estatus mixto.