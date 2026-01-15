Precio de la gasolina

'Dame más gasolina': La Casa Blanca celebra el precio del combustible con video de Trump y la música de Daddy Yankee

El descenso del precio promedio del galón de gasolina fue celebrado por la Casa Blanca con un video en redes sociales donde mezclan segmentos del Presidente con el éxito del puertorriqueño Daddy Yankee.

Univision picture
Por:Univision
Video Inflación cerró 2025 en 2.7%, pero alimentos siguieron al alza pese al IPC de diciembre

El descenso del precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos fue celebrado por la administración Trump con un sorprendente video musicalizado con el tema "Gasolina" del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, y divulgado en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca.

El clip muestra al presidente Donald Trump en distintas actividades de gobierno, mientras un cartel dice "promesas cumplidas", todo acompañado con la pegajosa letra del exitoso reggaetón de 2004.

La secuencia muestra valores de precios del galón en lugares como Easley, en Carolina del Sur ($2.25), sur del Mississippi ($2.19), Fort Worth, Texas ($1.92), Portland, en Oregon ($2.92$), Hanover, en Pennsylvania ($2.60) o Columbus, en Ohio ($2.25). En el video afirma que decenas de estados reportan esta baja en el precio.

43 estados en Estados Unidos con precios de la gasolina por debajo de los 3 dólares por galón

Casi al final del video, un breve segmento muestra al presidente Donald Trump en su reconocido baile agitando sus brazos. El video, sumamente viral, cuenta con más de 8 millones de reproducciones y un millón de 'likes' en TikTok.

¿Y sí ha bajado la gasolina?

De acuerdo con los datos del Departamento de Energía, el precio promedio de la gasolina regular convencional se ha mantenido por debajo de la marca de los 3 dólares desde mediados de octubre. Las estadísticas más recientes, del 12 de enero, indican un valor medio nacional de $2.665 por galón.

Antes de este, durante una semana en junio del año pasado bajo brevemente de los 3 dólares, a 2.99 dólares, y previamente en mayo y marzo de 2025.

Situaciones geopolíticas globales que podrían afectar el mercado petroleo como el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela o la distensión sobre la situación política iraní y un posible ataque de EEUU, no han pesado en el precio del petróleo ante unos mercados que no ven riesgo en el suministro del crudo.

Este jueves 15 enero 2026, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, cayó un 4.15%, hasta los 63.76 dólares por barril, mientras que el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, se redujo a su vez 4.56%, hasta los 59.19 dólares por barril.

