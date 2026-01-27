Reserva Federal Reunión de la Reserva Federal: ¿que se espera sobre las tasas de interés? Con un crecimiento anual del 4.4% en el tercer trimestre del año pasado y señales de expansión sostenida en los últimos meses, la Fed probablemente espere a ver cómo evoluciona el empleo antes de decidir sobre nuevas reducciones de tasas.

Tras dos semanas de intenso escrutinio político y legal, la Reserva Federal busca que la reunión de esta semana sobre tasas de interés transcurra sin sorpresas, aunque el resultado probablemente no satisfaga al presidente Donald Trump.

Se espera que el comité de política monetaria de la Fed mantenga su tasa clave a corto plazo en torno al 3.6%, tras tres recortes consecutivos de un cuarto de punto el año pasado. Jerome Powell, presidente de la Fed, señaló en diciembre que el organismo estaba “en posición de esperar y evaluar la evolución de la economía” antes de tomar nuevas decisiones.

Otros funcionarios de la Fed han indicado que probablemente mantendrán las tasas sin cambios en esta reunión de dos días. Los recortes del año pasado buscaban reforzar la economía tras una desaceleración en la contratación, provocada en parte por los aranceles impuestos por Trump en abril.

Pese a ello, la tasa de desempleo bajó ligeramente en diciembre, y la demanda de beneficios por desempleo se mantiene baja, señales de que el mercado laboral podría estar estabilizándose. Por otro lado, la inflación sigue elevada: la medida preferida por la Fed indica un aumento del 2.8% en noviembre respecto al año anterior, superior al 2.6% registrado en 2024.

Economistas señalan que, a menos que aumenten los despidos o suba el desempleo, no se esperan nuevos recortes de tasas en los próximos meses. Si la inflación disminuye lentamente como se proyecta, la Fed podría reducirlas nuevamente en primavera o verano, aunque los mercados anticipan solo dos recortes de un cuarto de punto este año.

Además, se espera un repunte en el crecimiento económico durante los próximos meses, lo que reduciría la necesidad de recortes adicionales. Los reembolsos fiscales podrían aumentar hasta un 20% esta primavera respecto al año pasado, gracias a los recortes impuestos por la administración Trump, con un promedio estimado de 3,500 dólares por contribuyente.

Con un crecimiento anual del 4.4% en el tercer trimestre del año pasado y señales de expansión sostenida en los últimos meses, la Fed probablemente espere a ver cómo evoluciona el empleo antes de decidir sobre nuevas reducciones de tasas.

Los cambios en la tasa de referencia de la Fed pueden repercutir con el tiempo en préstamos hipotecarios, créditos de autos y financiamiento empresarial, aunque estos también dependen de condiciones de mercado.

Reunión de la Fed marcada por investigación del DOJ

La reunión de esta semana, una de las ocho programadas anualmente, estará marcada por la reciente noticia de que el Departamento de Justicia citó a la Fed en el marco de una investigación criminal sobre un testimonio de Powell de junio pasado, relacionado con la remodelación de un edificio por 2,500 millones de dólares. Es la primera vez que un presidente en funciones de la Fed enfrenta una investigación, lo que provocó una respuesta pública poco habitual de Powell.

Ahora, Powell debe cambiar el foco de un conflicto con la Casa Blanca a subrayar que las decisiones sobre tasas se toman por motivos económicos, no políticos. Según él, las citaciones eran “pretextos” para presionar a la Fed a reducir las tasas más de lo que la administración deseaba.

Expertos señalan que Powell estará bajo presión para enfatizar que “todas las decisiones de la Fed responden a criterios económicos, no políticos”. Michael Gapen, economista jefe de Morgan Stanley y exfuncionario de la Fed, afirma que, pese a la atención pública, la Fed seguirá su procedimiento habitual en la revisión de tasas, con presentaciones y debates internos, sin que las críticas externas alteren significativamente su flujo de trabajo.

Mientras tanto, la Corte Suprema estudia si Trump podría destituir a la gobernadora Lisa Cook por supuestas irregularidades hipotecarias, acusaciones que ella niega. En los 112 años de historia de la Fed, ningún presidente había despedido a un gobernador, y los jueces parecen inclinados a permitir que Cook continúe en su cargo hasta que se resuelva el caso.

