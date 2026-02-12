Finanzas ¿Qué pasará con el déficit y la deuda federal? Informe revela panorama poco alentador la siguiente década En su proyección a 10 años del panorama fiscal del país, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) prevee que la inflación no regresaría al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal hasta 2030.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), un organismo técnico sin afiliación partidista, prevé en su proyección a 10 años un panorama fiscal más sombrío: los déficits federales seguirán ampliándose y la deuda continuará en ascenso.

El principal motor de esa tendencia es el aumento del gasto, especialmente en Seguridad Social, Medicare y el pago de intereses de la propia deuda.

Un deterioro frente al año pasado

En comparación con el informe publicado hace un año, la situación fiscal ha empeorado ligeramente. El nuevo documento, divulgado el miércoles, incorpora cambios relevantes ocurridos en los últimos meses: la ley fiscal y de gasto impulsada por los republicanos —la famosa 'ley bonita' de Trump—, el incremento de los aranceles y la política migratoria más restrictiva del gobierno de Donald Trump, que contempla la deportación de millones de inmigrantes desde el territorio continental de EEUU.

Como consecuencia, el déficit estimado para 2026 es aproximadamente $100,000 millones superior a lo calculado previamente. En el periodo 2026-2035, los déficits acumulados crecerían en $1.4 billones adicionales. La deuda en manos del público pasaría del 101% del PIB al 120%, superando los máximos históricos.

Aranceles: más ingresos, pero también más inflación

El informe subraya que los aranceles más elevados compensan parcialmente el aumento del déficit al generar unos $3 billones adicionales en ingresos federales. Sin embargo, ese alivio viene acompañado de mayores presiones inflacionarias entre 2026 y 2029.

El crecimiento de la deuda y del coste de financiarla tiene implicaciones directas: cuanto más se destina a pagar a los inversores por el dinero prestado, menos margen queda para invertir en necesidades básicas como carreteras, infraestructura o educación, pilares del crecimiento económico futuro.

Las proyecciones también indican que la inflación no regresaría al objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal hasta 2030.

Advertencias y margen de maniobra

Jonathan Burks, vicepresidente ejecutivo de política económica y sanitaria del Bipartisan Policy Center, señaló que déficits de esta magnitud no tienen precedentes en una economía en expansión y en tiempos de paz. Aun así, considera que todavía existe margen para corregir el rumbo.

Burks instó a demócratas y republicanos a explorar de forma conjunta alternativas para aumentar los ingresos, recortar gastos y frenar el crecimiento de los principales factores que impulsan el coste del presupuesto. A su juicio, tanto el Congreso como la Casa Blanca deberían actuar cuanto antes, antes de que las decisiones necesarias resulten mucho más dolorosas.

En los últimos años, el Congreso ha abordado el aumento de la deuda y los déficits mediante límites específicos al gasto y suspensiones del techo de endeudamiento, además de recurrir a “medidas extraordinarias” cuando el país se acerca al límite legal de gasto. Sin embargo, esas soluciones han ido acompañadas con frecuencia de nuevas iniciativas de gasto a gran escala o políticas fiscales que mantienen elevados los déficits.

Al inicio de su segundo mandato, Trump puso en marcha el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el objetivo declarado de equilibrar el presupuesto mediante recortes por $2 billones en lo que describió como despilfarro, fraude y abusos. No obstante, analistas presupuestarios calculan que los ahorros reales oscilaron entre $1,400 millones y $7,000 millones, en gran parte derivados de despidos en la administración pública.

Michael Peterson, director ejecutivo de la Peterson Foundation, calificó la nueva proyección de la CBO como una advertencia urgente para los líderes políticos sobre el rumbo fiscal del país. En su opinión, los votantes comprenden cada vez más la relación entre el aumento de la deuda y su situación económica personal, mientras los mercados financieros siguen de cerca la evolución de las cuentas públicas. Estabilizar la deuda, afirmó, es esencial para mejorar la asequibilidad y debería ocupar un lugar central en el debate electoral de 2026.