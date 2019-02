Cuando me llamaron del consultorio del obstetra para darme las indicaciones de la prueba de tolerancia de glucosa, toda clase de dudas me vinieron a la mente. ¿Debía comer más sano durante los días anteriores? ¿Por qué en mi país (Venezuela) jamás me hicieron este examen con mis primeros dos embarazos? ¿Qué pasaría si el resultado era positivo?