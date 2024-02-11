Las publicaciones sobre Biden y Trump en Facebook son ahora menos virales que en 2020, pero siguen repletas de ‘fake news’

Estados Unidos comienza este año electoral con 247 millones de sus 335 millones de habitantes conectados a Facebook. Son 11 millones más que en 2020, cuando el demócrata Joe Biden fue electo presidente, y más de 30 millones más que en 2016, cuando el republicano Donald Trump ganó los comicios para llegar a la Casa Blanca.

Un análisis realizado a partir de datos extraídos de la plataforma CrowdTangle, herramienta de monitoreo de Meta, muestra, sin embargo, que a pesar de que Facebook ha incorporado el equivalente a más de cuarenta ciudades como Miami en su lista de nuevos usuarios en los últimos cuatro años, las publicaciones acerca de Biden y Trump tienen considerablemente menos interacciones en enero de 2024 en comparación con lo registrado ese mes en 2020. Un ingrediente que sigue activo desde entonces en los posts sobre ambos políticos es la desinformación.

En enero de 2020, los cien posts que mencionaban a "Trump" con más "me gusta", comentarios, veces compartidos y otras reacciones sumaron, en total, 19 millones de interacciones. El mes pasado, también teniendo en cuenta las cien publicaciones con más interacciones, estas no superaron los 5 millones. Es decir, hay una caída de casi el 75%.

A Biden no le fue mejor. Ni el hecho de ocupar uno de los cargos más importantes del planeta hizo que el actual presidente de Estados Unidos obtuviera un incremento significativo en el número de interacciones en los cien posts más populares en Facebook que mencionan su nombre. Si en enero de 2020 sumaron 3.7 millones de interacciones, este año alcanzaron 3.9 millones: un aumento de poco más del 5%.

Un análisis de sentimientos recopilados en el centenar de publicaciones sobre Biden y sobre Trump indica que la conversación sobre el demócrata subió de interés respecto a 2020, mientras que en el caso del republicano disminuyó en el primer mes de este año electoral.

Los 2.3 millones de "me gusta" en las publicaciones sobre Biden en enero de este año representan casi el doble de los 1.2 millones registrados en el mismo período de 2020. El número de "me encanta" ha subido de 141,000 en enero de 2020 a 244,000 en enero de 2024.

En un análisis similar, los posts sobre Trump van en dirección opuesta a su rival. En enero de 2020, las cien publicaciones con más resonancia de enero de 2020 que mencionaban su nombre tuvieron 7.5 millones de "me gusta". El mes pasado, el número se redujo en más de la mitad: 3.2 millones. El total de "me encanta" también disminuyó, de 1.7 millones en enero de 2020 a 538,000 en el mismo mes de 2024.

Sin embargo, la desinformación sobre ambos políticos es un ingrediente constante.

En enero de 2020, las publicaciones sobre "Trump" promovían narrativas críticas hacia CNN, acusando al canal de televisión de producir fake news. También decían que, en su primer mandato (de 2017 a 2021), el republicano había demostrado de manera definitiva que "un hombre de negocios puede manejar el país mejor que cualquier otro político" —algo cuya comprobación supondría el análisis histórico de todos los presidentes de EEUU a partir de datos económicos, así como sociales e internacionales.

El mes pasado, los seguidores de Trump en Facebook compartían narrativas igualmente falsas. La víctima esta vez era su adversario político, Joe Biden. Publicaciones realizadas por activistas republicanos difundían la idea de que el mundo está cerca de la Tercera Guerra Mundial debido a la supuesta "invasión" de inmigrantes a Estados Unidos. Una idea basada en una serie de videos falsos que se volvieron virales en el país en 2023.

También lamentaban que "comunistas" malintencionados se hubieran infiltrado en escuelas y otras instituciones sociales. Propagaban la idea de que el expresidente Trump sería la única solución para todos estos problemas, ya que Biden sería "el peor presidente de la historia estadounidense". La narrativa de que el comunismo se infiltra en EEUU genera desinformación desde la década de 1950 .

Entre los partidarios de Biden, la desinformación también sirve como herramienta electoral, tanto ahora como en 2020.

Hace cuatro años, los demócratas decían en Facebook que Trump no tenía ninguna estrategia para lidiar con Irán y que el ataque con dron que resultó en la muerte del general iraní Qasem Soleimani sería entendido como una declaración de guerra. El mes pasado, decenas de páginas que apoyan la reelección de Biden publicaron mensajes cuestionando la capacidad mental de Trump para volver a ser presidente.

En enero de este año, Trump aparentemente se confundió al referirse a Biden y mencionar, en su lugar, al exmandatario demócrata Barack Obama. También habló sobre la republicana Nikki Haley, que compite con él en las primarias presidenciales de su partido, como si se tratara de la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Basándose en estos dos episodios, la narrativa sobre un posible declive en las capacidades cognitivas de Trump se extendió por Facebook. Sin embargo, no hay ningún análisis médico o científico que respalde esto. En 2018, aún en la Casa Blanca, Trump pasó con éxito una prueba de cognición desarrollada en Canadá .

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa e investigadora de DDIA.org.