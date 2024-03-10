'Fakes' contra Biden y Trump ayudan a desmitificar el impacto de la IA en la desinformación

Esos contenidos fabricados "buscaban atacar a dos hombres que aspiran a uno de los cargos más importantes del mundo".

Es cierto que al menos siete contenidos falsos creados con inteligencia artificial (IA) ya han impactado las campañas de Joe Biden y Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos en lo que va del año. Esto significa casi una mentira tecnológicamente fabricada por semana –y es bastante. Pero ¿cuántas de esas falsedades realmente lograron cambiar la opinión de los electores? ¿Cuántas afectaron su intención de voto? Yo diría: ninguna.

PUBLICIDAD

Sin embargo, antes de presentar datos concretos sobre por qué pienso que debemos abordar las amenazas provenientes de la IA con más calma y menos desesperación, es necesario dejar claro detalles sobre las mentiras fabricadas que ya hemos visto en la campaña presidencial de Estados Unidos. Examinemos algunas de ellas.

Según datos públicos obtenidos de la Fact Check Tool API (sistema de Google que recopila todas las verificaciones profesionales publicadas en el mundo), en las primeras nueve semanas de 2024, el presidente Joe Biden, quien busca la reelección por el Partido Demócrata, fue mencionado en al menos cinco verificaciones que desenmascararon dos falsedades generadas artificialmente en su contra.

Es falso —y generado artificialmente— el video en el que Biden anuncia un sorteo para reclutar a jóvenes para el servicio militar. La grabación es un deepfake. Lo mismo ocurre con una serie de fotografías que muestran al presidente vistiendo un uniforme de camuflaje en una supuesta reunión con comandantes militares estadounidenses. El título que acompaña esas imágenes sugiere que el mandatario está a punto de lanzar una ofensiva militar en Medio Oriente, pero esas fotos fueron completamente fabricadas.

El expresidente Donald Trump, quien se espera sea confirmado como candidato presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre tras ganar fácilmente la mayoría de votos del pasado Supermartes, es mencionado en al menos otras nueve verificaciones almacenadas por la API de Google. En conjunto, estas publicaciones señalan un total de seis falsedades generadas con IA que se viralizaron en contra de Trump.

PUBLICIDAD

Se han detectado como falsas —y generadas con IA— varias imágenes que vinculan al republicano con Jeffrey Epstein, el millonario que se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019 tras ser condenado por tráfico sexual. Fueron creadas artificialmente esas fotos en las que se ve a Trump con él en un avión privado y en un ambiente festivo donde ambos aparecen rodeados de jovencitas . También provienen de la inteligencia artificial unas fotografías del expresidente republicano con hombres y mujeres afroamericanos, que incluso ha sido tema de un reportaje de la BBC .

Ahora bien, pensemos en el impacto real de todos estos contenidos fabricados. Buscaban sobre todo atacar a dos hombres que aspiran a uno de los cargos más importantes del mundo. En algunos casos, también intentaban sembrar miedo o incluso pánico. ¿Lograron sus objetivos? Lo dudo. Mucho.

Un análisis detallado realizado dentro de la misma API indica que el uso de la inteligencia artificial ha crecido (por supuesto). Si en 2023 se publicaron en promedio 42 chequeos por mes denunciando falsedades creadas con IA, en enero y febrero de este año el número subió a 70. Pero, aún así, nada justifica el frenesí que estamos viendo entre legisladores e incluso entre jueces (el Tribunal Superior Electoral de Brasil , por ejemplo, aprobó una resolución que establece el cese del registro o mandato de candidatos sorprendidos usando IA en sus campañas sin las debidas advertencias).

PUBLICIDAD

En los últimos 12 meses, según datos obtenidos vía Google, 509 verificaciones profesionales abordaban la "inteligencia artificial" o deepfake en los 10 idiomas más hablados del mundo. El español tuvo un destacado papel. Nuestro idioma aparece en segundo lugar (con 37 chequeos), solamente por detrás del inglés (con 297 chequeos).

Al navegar por esas 37 verificaciones en español que desmontaron contenidos generados con inteligencia artificial en el último año, uno puede ver, sin embargo, que no hubo nada que realmente pudiera haber impactado en decisiones mundialmente relevantes.

Esos chequeos revelaron imágenes falsas de la Torre Eiffel ardiendo en llamas, del volcán Popocatépetl en actividad y de un incendio en cerros de Bogotá , Colombia. Estos contenidos fabricados podrían haber asustado a los menos atentos, pero eran relativamente sencillos de verificar. A mí me parece que no pasaban de bromas o ejercicios realizados por aquellos que buscan saber qué cosas locas podría producir la IA. Nada más.

En la misma lista –de las 37 verificaciones en español que indican contenidos creados con IA– también hay situaciones totalmente absurdas a los ojos de cualquiera que se mantenga mínimamente informado sobre política mundial. Es falso, por ejemplo, el video en el que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aparece vestido de rojo bailando. También está fabricada la foto en la que se ve al mandatario ruso, Vladimir Putin , arrodillado ante su homólogo chino, Xi Jinping. ¿Quién habrá creído en estos dos contenidos?

PUBLICIDAD

Por lo tanto, la próxima vez que escuches a alguien demonizar a la IA o preocuparse en exceso por su impacto en la desinformación, presenta estos datos. No hay nada más concreto (y bello) que trabajar con la realidad de los hechos comprobables frente a lo que la imaginación nos puede ofrecer.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora del DDIA.org.