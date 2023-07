En lugar de prohibir la comunicación entre el gobierno y las redes sociales, se debería exigir transparencia

Al leer la noticia de que un juez federal de Louisiana prohibió a agencias federales y funcionarios del gobierno de Joe Biden comunicarse con las empresas de redes sociales para solicitar la supresión o la limitación de contenidos en línea, me encontré haciéndome una pregunta bastante simple: ¿Por qué no sabemos qué solicitudes de moderación de contenido reciben las redes sociales desde el poder? ¿Por qué no existe en Estados Unidos, la democracia más sólida del mundo, un sistema fácil que permita a los ciudadanos comunes verificar si algún político está utilizando sus credenciales para interferir en el debate público o si realmente solo intenta combatir la desinformación?