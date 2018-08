Como demostración del malestar popular, la noche del viernes se congregaron manifestantes contra el gobierno en las cercanías del palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo, un lugar al que generalmente la policía no permite el acceso de demostraciones políticas opositoras. Era una escena que se repetía en otras partes de Venezuela, no solo por la nueva política económica sino por la falta de servicios básicos o de alimentos.

Malestar e incertidumbre

Entre los anuncios económicos y las perspectivas del paro, muchos abrigan temores sobre el futuro de las empresas y sus propios trabajos, ya que el plan no prevé medidas para atacar la hiperinflación, aumentar la producción petrolera ni para mejorar la escasez generalizada de alimentos y medicinas.

“Lo que viene es más desempleo, nos van a botar a todos. ¿Cómo puede una empresa cuyas ventas están cayendo, asumir un costo tan alto? Ya aquí no viene casi nadie, todo se lo gastan en comida”, dijo con preocupación, Teresa Jiménez, empleada de una tienda de zapatos que decidió no abrir este sábado en el centro de Caracas.

“No sé si un paro nacional sea bueno o no, ni si el gobierno le hará caso, pero igual esta economía está parada, casi no vendemos nada. Yo abrí hoy con cierto recelo, temeroso de lo que pudiera pasar, pero mejor cierro, no estamos haciendo nada”, dijo Odel Santana, el encargado de una ferretería en la tarde del sábado.