Organizaron 283 partos fraudulentos en EEUU para comprarse una casa de playa en México

“Este año aquí (en prisión) me ha hecho entender que tomé malas decisiones y me arrepiento de eso. Estoy plenamente avergonzada. También me hizo crecer como persona y espiritualmente, y me hizo pensar cómo quiero comenzar de nuevo para darles una vida amorosa a mis hijos, quienes siempre han sido mi inspiración, mi fortaleza y mi gran amor”, escribió Álvarez en una carta previo a su condena.