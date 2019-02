Nacer en EEUU cuesta $100,000: así opera el lucrativo “turismo de maternidad”

LOS ÁNGELES, California.- Vestir ropa holgada para ocultar el embarazo, afirmar que llegarían a un hotel del presidente Trump en Hawaii y mostrar el pasaje de regreso si había más escrutinio en el aeropuerto. Estas recomendaciones que la empresa ‘You Win USA’ daba a sus clientas chinas no tenían nada que ver con su falsa fachada como agencia de viajes, sino con su negocio real: cobrarles hasta 100,000 dólares para ayudarles a que sus bebés nacieran en hospitales públicos de California pagando muy poco o nada.

“Lo primero es no dejar que lo vean”, aconsejaba un ejecutivo de esa compañía, Dongyuan Li. Le pedía a su clienta ocultar su embarazo al ser entrevistada por el personal del Consulado de EEUU en China y estando frente a un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en el aeropuerto.

“Lo segundo es no negarlo si pueden verlo (el vientre abultado) y solo di que estás de vacaciones y les muestras el boleto de regreso”, continuaba Li, de 41 años y vecino de Irvine, en el sur de California.

Los ricos que fingieron ser pobres

“El estilo de vida de Estados Unidos no está a la venta”, dijo Joseph Macias, agente especial a cargo del servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles, al anunciar estos procesos penales. “Cualquier persona que explote la generosidad de nuestro país y nuestro sistema legal de inmigración debe estar al tanto que puede terminar pagando un precio muy alto”, advirtió.

Los investigadores descubrieron que los clientes de dichas “agencias” no pagaron los costos médicos a pesar de que tenían ingresos elevados. Es el caso de una pareja que en 2014 solo pagó 4,080 dólares, siete veces menos a su factura original, fingiendo ser indigentes. Sin embargo, los detectives detectaron que en realidad tenía más de 225,000 dólares en una cuenta bancaria en EEUU, los cuales usó para comprar en una tienda Rolex en Costa Mesa y en una sucursal de Louis Vuitton en Beverly Hills.

“Algunos de los clientes adinerados de estos negocios también mostraron un desprecio flagrante por Estados Unidos al ignorar las órdenes judiciales que les exigían quedarse en el país para ayudar con la investigación y al evadir las facturas del hospital que no pagaron”, señaló Nick Hanna, encargado del Distrito Central de California de la Fiscalía federal.

No está claro cuántos bebés han nacido en este país a través del ‘turismo de maternidad’. Funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) señalaron que, por ley, estos niños son estadounidenses y no planean tomar acciones legales para quitarles la ciudadanía. De acuerdo con el Center for Immigration Studies, alrededor de 36,000 mujeres chinas dan a luz en EEUU cada año.