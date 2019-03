Cuando los familiares se vuelven 'coyotes': los casos que no perdona la Patrulla Fronteriza

Recoger a un pariente que haya cruzado ilegalmente la frontera, incluso cuando no se reciba un pago, es castigado por las autoridades federales. Aunque no son los más comunes, este tipo de contrabando de migrantes no ha dejado de verse a lo largo de los años. La ley va inclusive más allá, alcanzando a los que han financiado el cruce ilegal de un familiar.