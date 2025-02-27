Andrew Tate, el influencer acusado de violación, llega a EEUU tras denuncias de presiones de Trump para su liberación

Video Policías sembraban drogas y armas a pandilleros de la MS-13 en Los Ángeles, asegura exagente

El influencer Andrew Tate y su hermano Tristan Tate, ambos acusados de violación y tráfico de personas en Rumania, llegaron el jueves a Estados Unidos después de que las autoridades rumanas levantaran las restricciones de viaje contra ellos.

El vuelo privado de 12 horas aterrizó en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood a las 11:00 am hora del este.

El avión fue abordado por funcionarios de inmigración para procesar los trámites de inmigración a Estados Unidos.





Una vez en la terminal ejecutiva, Andrew Tate habló con los medios locales insistiendo en su inocencia para luego abandonar el aeropuerto junto a su hermano en una camioneta SUV con destino desconocido.

Andrew Tate, acusado de tráfico de personas y violación

Los Tate, quienes tienen doble ciudadanía estadounidense y británica, fueron arrestados a fines de 2022 y acusados formalmente el año pasado por cargos de participar en una red criminal que atraía a mujeres a Rumania, donde eran explotadas sexualmente. Andrew Tate también fue acusado de violación.

En diciembre, un tribunal dictaminó que el caso no podía ir a juicio debido a múltiples irregularidades legales y procesales por parte de los fiscales. El caso, sin embargo, permaneció abierto y también hay otra investigación en curso contra ellos en Rumania.

La agencia anticrimen organizado de Rumania, DIICOT, dijo en un comunicado el jueves que los fiscales aprobaron una solicitud para cambiar las restricciones de viaje de los Tates, pero no dijo quién hizo la solicitud.

Los hermanos aún deben comparecer ante las autoridades judiciales cuando sean citados.

“Se les advirtió a los acusados que violar deliberadamente estas obligaciones puede resultar en que el control judicial sea reemplazado por una medida de privación de libertad más estricta”, decía el comunicado.

Después de que los hermanos llegaron a Florida, el fiscal general del estado, James Uthmeier, dijo en una publicación en las redes sociales que su oficina realizaría una “investigación preliminar” sobre ellos.

“Florida tiene tolerancia cero para la trata de personas y la violencia contra las mujeres. Si alguno de estos presuntos delitos desencadena la jurisdicción de Florida, los haremos responsables”, dijo Uthmeier, designado por el gobernador republicano Ron DeSantis.

En otros acontecimientos del jueves, un tribunal falló a favor de una apelación de los Tates para levantar la incautación de múltiples activos, según informó a los medios la vocera de los Tate, Mateea Petrescu. Los activos incluyen seis vehículos de lujo, terrenos y propiedades, y acciones de una empresa. Todas las cuentas bancarias previamente congeladas han sido desbloqueadas, dijo.

"Si bien algunos activos permanecen bajo embargo preventivo, esta decisión marca un paso significativo hacia la justicia", dijo.

Andrew Tate, de 38 años, exkickboxer profesional y autodenominado misógino que ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, ha afirmado repetidamente que los fiscales en Rumania no tienen pruebas en su contra y que existe una conspiración política para silenciarlo. Él y Tristan Tate, de 36 años, son partidarios declarados del presidente Donald Trump.

Hace solo unas semanas, Andrew Tate publicó en X: "Los Tate serán libres, Trump es el presidente. Los buenos viejos tiempos han regresado. Y serán mejores que nunca. Esperen".

Donald Trump Jr, el hijo del presidente, había calificado la detención de los hermanos Tate como una "absoluta locura".

La salida de los Tate se produjo después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Emil Hurezeanu, dijera este mes que un funcionario del gobierno de Trump expresó interés en el caso de los hermanos en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich.

El ministro insistió en que no se ejerció ninguna presión para levantar las restricciones a los Tate después de que un informe del Financial Times sobre la reunión causara revuelo en Rumania.

La decisión del Tribunal de Apelación de Bucarest de que el caso Tate no podía seguir adelante fue un gran revés para la DIICOT, pero no significó que los acusados pudieran salir libres, y el caso no se ha cerrado.

Los otros problemas legales de los hermanos Tate

El pasado mes de agosto, la DIICOT también inició un segundo caso contra los hermanos, investigando acusaciones de trata de personas, tráfico de menores, relaciones sexuales con un menor, influencia en las declaraciones y blanqueo de dinero. Ellos también han negado esos cargos.

Después de que los hermanos Tate fueran arrestados en 2022, estuvieron detenidos durante tres meses antes de ser trasladados a arresto domiciliario. Más tarde fueron restringidos al municipio de Bucarest y al cercano condado de Ilfov, y luego a Rumania. Andrew Tate fue puesto nuevamente bajo arresto domiciliario el año pasado en el segundo caso, pero esa medida se levantó el mes pasado.

Las batallas legales de los hermanos Tate no se limitan a Rumania.

Cuatro mujeres británicas que acusaron a Andrew Tate de violencia sexual y abuso físico lo demandaron en el Reino Unido, después de que el Servicio de Fiscalía de la Corona decidiera no procesarlo.

Las mujeres dijeron el jueves en una declaración conjunta que están “incrédulas y se sienten nuevamente traumatizadas” por la noticia de que se levantaron las restricciones de viaje.

Matthew Jury, un abogado de la firma McCue Jury & Partners, que representa a las mujeres, calificó la decisión de levantar la prohibición de viajar como “repugnante y desalentadora”.

En marzo, los hermanos Tate comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones de Bucarest en un caso separado después de que las autoridades del Reino Unido emitieran órdenes de arresto por acusaciones de agresión sexual en un caso que se remonta al período de 2012 a 2015.

El tribunal de apelaciones aceptó la solicitud del Reino Unido de extraditar a los Tate, pero solo después de que concluyeran los procedimientos legales en Rumania.

A finales del año pasado, un tribunal del Reino Unido dictaminó que la policía puede incautar más de $3.3 millones para cubrir años de impuestos sin pagar de la pareja y congelar algunas de sus cuentas. Andrew Tate lo calificó de "robo descarado" y dijo que se trataba de "un ataque coordinado contra cualquiera que se atreva a desafiar el sistema".

Los Tate por su parte, iniciaron una demanda por difamación contra una de sus presuntas víctimas, quien los había acusado de haberla privado de su libertad en Rumania. El jueves se fijó una audiencia en West Palm Beach, Florida, relacionada con la demanda.

La audiencia, en el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach, fue fijada para discutir una moción iniciada por la presunta víctima y demandada, identificada en el expediente como Jane Doe, solicitando una prórroga indefinida de la demanda para que los procedimientos en Rumania puedan continuar.

Los abogados de los Tate dicen que no hay motivos para retrasar el caso por difamación. “Se espera que el proceso rumano demore varios años más”, dijo su abogado en un expediente judicial.

Los hermanos Tate presentaron la demanda por difamación en julio de 2023.

Con información de The Associated Press.

