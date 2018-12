Resultado de un proceso gubernamental más riguroso para otorgar la custodia de los menores no acompañados detenidos en la frontera y que están en albergues, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó desde la primavera a por lo menos 170 indocumentados que se presentaron como sus patrocinadores potenciales. La mayoría no tiene antecedentes penales, según reporta la prensa.

El gobierno de Barack Obama no consideró el estatus migratorio a la hora de determinar si un menor era colocado en el hogar de quien lo reclamaba. Sin embargo, desde la primavera el gobierno Trump ha comenzado a revisar los antecedentes penales y migratorios de los posibles patrocinadores y de otros adultos que viven con ellos. Este proceso se ha realizado a través de la toma de huellas dactilares.

Del total de arrestados, 109 no tenían historial criminal (64%), pero estaban ilegalmente en el país, y unos 61 o el 36% fueron etiquetados como “extranjeros criminales”. Los niños que ellos pedían estuvieron bajo la custodia del gobierno desde finales de julio y hasta finales de noviembre- informa ICE, citado por una nota del diario San Francisco Chronicle.

“Estos niños no tendrán a dónde ir”

Más de 50,000 niños no acompañados llegaron a EEUU entre el 1 de octubre de 2017 y el pasado 30 de septiembre, más que los 41,400 menores que un período fiscal anterior. La cantidad de niños que llegaron solos en 2018 fue menor que en 2016, cuando lo hicieron casi 59,700 menores, y mucho más baja que en 2014, cuando hubo más de 68,500 niños detenidos en la frontera sur.

Hace un mes, expertos advertían que la posibilidad de que los familiares o tutores de los niños retenidos terminen bajo custodia federal y hasta deportados por ser indocumentados ha llevado a que muchos decidan no presentarse a reclamarlos ante las autoridades.

La senadora federal Kamala Harris reaccionó de esta forma al enterarse sobre los arrestos de los patrocinadores. “Es indignante. No sé si esto es intencional o no, pero una consecuencia natural de esto es que estos niños no tendrán a dónde ir”, dijo al diario San Francisco Chronicle.