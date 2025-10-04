Capturan en México al supuesto líder local del Tren de Aragua

Video Arrestan a presuntos miembros del Tren de Aragua en Chicago durante operativo federal.

El gobierno mexicano informó este sábado que en la Ciudad de México fue capturado Nelson Arturo Echezuría Alcántara, a quien señalan como líder y principal operador en México de la pandilla trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua.

Echezuria, de 29 años, fue detenido junto con dos de sus supuestos colaboradores directos, y está señalado por sus vínculos con delitos como trata de personas, venta de drogas, homicidio, secuestro y extorsión.

De acuerdo con la información oficial, al momento de la detención se le hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad del gobierno mexicano, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales que a Echezuria, conocido como "alias Nelson", "se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios".

Los tres sujetos apresados contaban con órdenes de aprehensión por sus operaciones en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México, indicaron las autoridades.

Medios mexicanos identificaron a los ayudantes de Echezuría como "Lucas Alberto", de 37 años, y "Marcos Gabriel", de 36 años.

El Tren de Aragua es un grupo criminal surgido en Venezuela durante las últimas dos décadas, con presencia de miembros y operaciones criminales desde Chile hasta Estados Unidos, según reportes policiales y de seguridad.

Aunque su peligrosidad no se discute, sí existe un debate entre expertos en criminalidad sobre el verdadero tamaño del grupo y su importancia relativa ante otros grupos delincuenciales, porque el Tren de Aragua se ha convertido en un argumento en la dinámica política interna de algunos países.

Como Trump "usa" al Tren de Aragua

Justamente, su actividad criminal en EEUU ha servido de argumento al presidente Donald Trump para justificar una agresiva política migratoria, por la cual ha detenido y deportado a cientos de inmigrantes indocumentados acusados, sin mayores pruebas o proceso judicial, de pertenecer a la megabanda internacional.

También la actividad criminal del Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump, ha sido usada por la administración para desplegar un operativo militar con buques de guerra, aviones, un submarino y miles de soldados en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, en la que se señala al líder venezolano Nicolás Maduro como líder de un cartel del narcotráfico que envía drogas a EEUU.

Hasta la fecha, en poco más de un mes, este operativo ha atacado y destruido 4 pequeñas embarcaciones tipo lancha, dejando más de 20 fallecidos, que según la administración eran vehículos y miembros de organizaciones narcoterroristas.

La última de esas acciones se produjo este viernes y fue anunciada en sus cuentas de redes sociales por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En este caso, Washington tampoco ha dado detalles de la operación o pruebas sobre la supuesta actividad ilegal de la embarcación.

