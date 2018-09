El autor del libro sobre la Casa Blanca de Trump es el periodista que ayudó a la caída de Nixon en 1974

“Siempre has sido justo”, se oye claramente a Donald Trump decir al otro lado del teléfono. En la llamada, grabada bajo su conocimiento, el presidente está hablando con el periodista Bob Woodward justo unas semanas antes de que salga publicado el libro ‘Fear: Trump in the White House’, que ha desatado todo tipo de reacciones, porque revela detalles de una Casa Blanca en algunos casos preocupada por la manera muy poco ortodozxa en que el mandatario dirige al país y su política exterior.