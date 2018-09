"Dejen de esconderse tras artículos anónimos e invoquen la enmienda 25": el mensaje de Warren a los funcionarios críticos de Trump

Un día después de la publicación del explosivo artículo de opinión en The New York Times que revela que hay un pacto en la Casa Blanca para anular las políticas más nocivas del mandatario, la senadora demócrata pide a los altos funcionarios que no se fían de Trump que lo impugnen.