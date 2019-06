"No estoy buscando la guerra": Trump cambió la operación militar contra Irán por un ciberataque

Funcionarios del gobierno bajo anonimato dijeron a Associated Press que los ciber-ataques se realizaron con la aprobación del presidente Trump y describieron la operación como un plan de contingencia desarrollado durante semanas en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

Sin embargo, la mañana de este domingo, el presidente Trump señaló que no busca una guerra con Irán y se mostró dispuesto a un posible contacto , pero aclaró que sin condiciones. En una entrevista difundida por NBC News, el mandatario se refirió al derribo, el pasado jueves, de un avión no tripulado estadounidense y su decisión de suspender un ataque contra blancos iraníes para evitar la pérdida de vidas.

"No estoy buscando la guerra y si la hay, será una destrucción como nunca antes la habías visto. Pero no estoy buscando hacer eso", sentenció el mandatario, quien subrayó que el país persa no puede tener un arma nuclear.