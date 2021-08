El policía acuchillado en el ataque cerca al Pentágono era un joven hispano

El director de la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono (PFPA), Woodrow Kusse, se limitó a dar esos datos y sobre el incidente dijo que "hubo intercambio de disparos". No se pronunció sobre si se baraja la hipótesis del terrorismo porque aún es "prematuro" y la investigación está en curso. Sí dejó claro que no se busca a más sospechosos y que no hay amenaza pública.