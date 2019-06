¿Están EEUU e Irán cerca de un conflicto armado? Esto es todo lo que debes saber

¿Qué hechos han desencadenado la tensión?

La rispidez subió aún más de tono después de que Teherán anunció el lunes pasado que ya no acatará el acuerdo contra la fabricación de armas nucleares, lo cual motivó la respuesta del gobierno de Trump de enviar 1,000 efectivos más a Medio Oriente.



Sin embargo, el mandatario estadounidense canceló la operación militar con misiles 10 minutos antes de su inicio, pues le dijeron que perecerían en el ataque 150 personas. Trump, en cambio, no descartó un ataque futuro y dijo "no tener prisa" y estar "preparados para la acción". También subrayó que Estados Unidos no le permitirá a Irán poseer armas nucleares.