Para muchos, la educación convencional no prepara a los niños para el Siglo XXI. Este modelo ofrece una alternativa

El sistema educativo actual —levantarse a la madrugada, escuchar al maestro y tomar nota, estudiar mucho y divertirse poco, llegar a casa y hacer dos horas de tarea— fue ideado en el siglo XIX, antes de que la globalización, la computarización y la desindustrialización de la economía transformaran nuestras vidas. En ese entonces una educación estandarizada y financiada por los impuestos de los ciudadanos era un concepto revolucionario. Demasiado ha cambiado desde entonces, pero para muchos la educación no ha cambiado a la velocidad a la que ha cambiado el resto de nuestras vidas.

Así mismo lo dijo el ex secretario de Educación Arne Duncan en 2010 : “nuestro sistema de K-12 en su mayoría se adhiere al modelo de educación de hace siglos, el modelo de la fábrica de la era industrial. Hace un siglo, quizá tenía sentido adoptar requerimientos de estar sentado un número de horas en clase para poder graduarse (…) Pero el modelo de educación de la fábrica industrial es el modelo incorrecto para el siglo XXI”.

Aprendiendo para el siglo XXI

El 'aprendizaje más profundo' se trata de hacer la educación activa y no pasiva , donde los estudiantes son los motores de su propio aprendizaje. Se trata de enseñar a los niños a pensar de manera crítica , de darles herramientas útiles, de conectarlos con sus comunidades, de fomentar la empatía y de crear conexiones interpersonales. Todo esto ocurre a partir de los intereses del alumno.

“Cuando los alumnos toman su interés y sus pasiones y mezclan todo, y ellos toman la iniciativa en querer aprender, ahí es donde el aprendizaje real comienza”, le dijo a Univision Noticias Kelly Odonne, maestra de ciencias y consejera en Pathways to Innovation, (Caminos a la Innovación) un programa y currículo dentro de South Plantation High School en el Sur de Florida, parte de la red de Deeper Learning. “Ya no es aburrido, ya los chicos no duermen en clase”.