Es engañoso ese anuncio de los demócratas en Nevada sobre la “eliminación de Medicare y la Seguridad Social”

La campaña del candidato republicano al Senado en Nevada desmintió que quiera recortar Medicare o la Seguridad Social.

Sam Brown, el candidato republicano al Senado en Nevada, ha apoyado públicamente la reducción del gasto federal de manera que, según los expertos, requeriría recortes profundos en programas populares. Sin embargo, su oponente demócrata va demasiado lejos en un anuncio televisivo que afirma que Brown “apoyó la eliminación de Medicare y la Seguridad Social”.

Brown no dijo que acabaría con Medicare y la Seguridad Social. Al contrario, su campaña dijo a FactCheck.org, medio aliado de elDetector, que Brown está “en contra de los recortes a cualquiera de los programas”.

El anuncio, que fue lanzado a principios de septiembre de 2024 por la campaña de la senadora Jacky Rosen, se refiere a comentarios que Brown hizo en febrero de 2022 sobre el “Plan de 11 Puntos para Rescatar a Estados Unidos” del senador Rick Scott. Scott diseñó el plan como una hoja de ruta para gobernar si los republicanos tomaban el control del Congreso después de las elecciones de mitad de período de 2022. En ese momento, Brown estaba compitiendo en las primarias republicanas de Nevada para el Senado de Estados Unidos, una carrera que perdió ante el exfiscal general del estado, Paul Laxalt.

El “Punto Seis” del plan de Scott, etiquetado como “reforma gubernamental/deuda”, decía, en parte: “Toda la legislación federal caduca en cinco años. Si una ley vale la pena, el Congreso puede aprobarla nuevamente”. La Seguridad Social ( 1935) y Medicare ( 1965) fueron creados por legislación, por lo que el plan de Scott fue criticado en ese momento por los demócratas y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, por amenazar con acabar con ambos programas.

En respuesta, Scott dijo en una entrevista en marzo de 2022 que “nadie”, incluido él mismo, “quiere eliminar Medicare o la Seguridad Social”, afirmando que solo quería iniciar un debate en el Congreso sobre cómo “preservar esos programas”. En febrero de 2023, cuando reintrodujo su plan, agregó una nota diciendo que “nunca tuvo la intención de aplicarse a la Seguridad Social, Medicare o la Marina de EEUU”.

A pesar de la redacción revisada del plan sobre los programas para personas mayores y la insistencia de Brown de que no recortaría ninguno de los programas, la campaña de Rosen está utilizando el plan de Scott para atacar a Brown en un anuncio televisivo.

El narrador del anuncio dice: “Sam Brown apoyó la eliminación de Medicare y la Seguridad Social. Sam Brown apoyó públicamente forzar recortes masivos a la Seguridad Social y Medicare, y fue captado en video diciendo que admira el plan para eliminar la Seguridad Social y Medicare por completo en cinco años”.

La única fuente citada en el anuncio es el American Journal News, un sitio web operado por True Blue Media LLC y financiado por donantes demócratas. La página “sobre nosotros” del sitio dice: “True Blue Media es una empresa de medios con fines de lucro que depende de los ingresos publicitarios y los inversionistas, incluida la American Bridge 21st Century Foundation”, que es una organización sin fines de lucro afiliada al super PAC liberal American Bridge 21st Century, o AB PAC.

El artículo del 2 de agosto de 2023 en el sitio web partidista se basa en comentarios que Brown hizo en febrero de 2022 durante una reunión mensual de las Mujeres Republicanas de Spring Mountain en Las Vegas. Sin embargo, Brown no mencionó en sus comentarios la eliminación de Medicare o la Seguridad Social ni forzar recortes masivos a los programas.

Cuando se le preguntó qué senador “admira más”, Brown dijo que admira a Scott por “intentar proyectar una visión positiva” e “intentar crear una hoja de ruta para un mejor Estados Unidos”, refiriéndose al Plan para Rescatar a Estados Unidos.

“Creo que aprecio que esté tratando de mirar hacia adelante. Está tratando de proyectar una visión positiva”, dijo Brown sobre Scott. “Una de las cosas en las que creo que algunos de nuestros líderes del Partido Republicano han fallado es que nos hemos etiquetado, y a veces lo hacemos nosotros mismos, como el partido del no. ‘Oh, no, no vamos a hacer eso’. ¿Sabes? Somos el partido que solo rechaza políticas en lugar del partido que proyecta ideas, y lo que Rick Scott ha hecho al intentar crear una hoja de ruta para un mejor Estados Unidos es algo que también admiro”.

Brown no abordó ningún detalle específico del plan de Scott en sus comentarios, y su campaña dijo que Brown no apoya ningún recorte a la Seguridad Social o Medicare.

“Este tema es muy personal para él, ya que ha sido beneficiario de la Seguridad Social y Medicare”, dijo el portavoz de la campaña de Brown, Richard Hernandez, en un correo electrónico. “Está en contra de los recortes a cualquiera de los programas”.

Brown es un capitán retirado del Ejército que resultó gravemente herido y quemado por una bomba en la carretera en Afganistán. Algunos veteranos militares son elegibles para recibir beneficios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) y del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Aquellos que reciben SSDI durante 24 meses son automáticamente elegibles para recibir Medicare.

“Proteger la Seguridad Social y Medicare es importante para mí”, dijo Brown en un video reciente de YouTube que su campaña envió a FactCheck.org. “Después de que me retiraron médicamente del ejército, la Seguridad Social y Medicare estuvieron allí para mí cuando más lo necesitaba”.

Brown también dijo, al igual que el expresidente Donald Trump, que apoya eximir los beneficios de la Seguridad Social del impuesto federal sobre la renta. Tal plan tendría el efecto neto de aumentar los beneficios para algunos ancianos, pero también aumentaría el déficit federal a menos que se compense la pérdida de ingresos. Según la Administración del Seguro Social, los impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social recaudaron 51.000 millones de dólares en ingresos en 2024 para el año fiscal 2023.

Otras pruebas de la campaña de Rosen

FactCheck.org preguntó a la campaña de Rosen por otras pruebas de que Brown, como decía el anuncio televisivo, “apoyó la eliminación de Medicare y la Seguridad Social”; y recibió una declaración que citaba no solo el plan de Scott, sino otras políticas fiscales que Brown ha apoyado.

“El anuncio dice claramente que Sam Brown apoya forzar recortes a la Seguridad Social y Medicare, lo cual es una consecuencia bien documentada de varios planes económicos que apoya, incluido el plan del senador Rick Scott que eliminaría la Seguridad Social y Medicare en cinco años, que Brown comparó con ‘una hoja de ruta para un mejor Estados Unidos’, una enmienda de presupuesto equilibrado del Partido Republicano y su propio llamado a recortar el gasto federal ‘en todos los ámbitos'”, dice la declaración. “El análisis ha encontrado consistentemente que estos programas forzarían o amenazarían recortes masivos al gasto federal, incluida la Seguridad Social y Medicare. Y en cada caso, Brown no declaró que creía que los programas deberían estar exentos de recortes”.

Como se mencionó anteriormente, la campaña de Brown ha dicho que no acabaría ni recortaría la Seguridad Social y Medicare.

Sin embargo, la campaña de Rosen tiene un punto cuando dice que Brown ha apoyado la reducción del gasto federal en formas que los expertos advierten que pondrían en riesgo los programas populares. Las pruebas de la campaña incluían un artículo de Nevada Current de julio sobre Brown diciendo que podría apoyar una legislación que recortaría el presupuesto federal en un 1% en años sucesivos en un intento de equilibrar el presupuesto.

El senador Rand Paul ha estado proponiendo lo que él llama “Penny Plans” (o los “Planes del Centavo”) durante años, pero las propuestas se han vuelto progresivamente más agresivas. Por ejemplo, el presupuesto del “Plan del Centavo” de Paul para el año fiscal 2019 habría requerido recortes del 1% cada año durante cinco años en el gasto discrecional, lo que excluye el gasto en programas obligatorios como Medicare y la Seguridad Social. Más recientemente, Paul propuso un “Plan de Seis Centavos” para el año fiscal 2023 que habría recortado el gasto federal en un 6%, excepto la Seguridad Social, anualmente durante cinco años.

“Rand Paul ha estudiado mucho esto en el pasado. Solía decir que si reducimos el gasto en un 1% al año durante varios años, podemos llegar a un lugar mucho más saludable”, citó el artículo de Nevada Current a Brown diciendo en un almuerzo de mujeres republicanas en febrero. “No he escuchado una actualización sobre todo eso con todo el gasto que hemos tenido en los últimos 24 meses, pero creo que ese es un lugar muy razonable para comenzar. Solo diciendo, ‘Oye, hagamos que todas las agencias y departamentos empiecen a apretarse el cinturón en todos los ámbitos'”.

Aunque dijo que es “muy razonable” recortar el gasto federal anualmente en un 1%, Brown no dijo qué programas recortaría y no mencionó en absoluto la Seguridad Social y Medicare. La falta de especificidad es un problema inherente con la legislación de Paul y sus intentos de aprobar dicho plan en el Congreso, según el Comité no partidista para un Presupuesto Federal Responsable.

En 2018, cuando Paul introdujo su “Presupuesto del Plan del Centavo”, el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés) escribió: “Los planes del centavo dicen a los legisladores cuánto gasto recortar, pero no proporcionan ninguna orientación sobre qué programas deberían ser recortados”. Y, agregó el CRFB, “sin esos detalles, es muy difícil ver cómo los recortes dramáticos de gasto de esta naturaleza son políticamente o matemáticamente posibles de lograr”.

En su artículo, el Nevada Current también citó a Brown diciendo: “Una enmienda de presupuesto equilibrado también es algo que apoyaría”. Dichas enmiendas podrían desencadenar en recortes profundos en el gasto, incluido Medicare. En 2013, el economista Henry J. Aaron del Urban Brookings Tax Policy Center advirtió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que una propuesta republicana de enmienda de presupuesto equilibrado en ese momento “impactaría negativamente en la economía y amenazaría la estabilidad financiera de la nación”.

“Los recortes tendrían que aplicarse a la defensa nacional, beneficios para veteranos, asistencia nutricional, Medicare, todo excepto la Seguridad Social y los pagos de intereses”, testificó Aaron. “Se estima que estos recortes o aumentos de impuestos equivalentes habrían puesto a 15 millones más de personas sin trabajo, duplicado el desempleo del 9% al 18% y reducido el PIB en un 17%”.

El propio Paul ha dicho que Medicare estaría sujeto a recortes en su plan del centavo más reciente. En una entrevista con Fox News en junio de 2023, el republicano de Kentucky dijo: “El plan del centavo solía funcionar. Era un recorte del 1% en toda la tabla. Ahora, es un 5%, pero es en todo”, incluido Medicare.

“Mira, el presupuesto de Medicare es de un billón de dólares”, dijo. “¿Crees que no puedes recortar un par de puntos porcentuales sin reducir realmente la atención médica? Creo que podrías hacerlo y mejorar la atención médica haciendo que Medicare sea más eficiente, pero nadie lo hace. Solo dicen que está fuera de la mesa”.

La campaña de Brown no proporcionó una respuesta sustantiva de cómo su candidato pretende equilibrar el presupuesto sin recortar la Seguridad Social y Medicare, dos programas que son los principales impulsores del déficit federal, según dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso en un informe de junio. En cambio, remitió al video de Brown discutiendo la necesidad de “mejores políticas económicas” sin ofrecer detalles específicos.

“Las malas políticas monetarias y fiscales están en la raíz de la mayoría de nuestros problemas; si arreglamos esto y tenemos crecimiento, estaremos en un lugar mucho mejor económicamente y estos programas seguirán siendo solventes”, dijo Hernandez, el portavoz de Brown. “Sam no permitirá recortes a la Seguridad Social y Medicare”.

Es justo que la campaña de Rosen critique a Brown por apoyar políticas fiscales que podrían potencialmente poner en riesgo programas populares, incluido Medicare. Pero es incorrecto decir que Brown “apoyó la eliminación de Medicare y la Seguridad Social” o sugerir que apoya “el plan para eliminar la Seguridad Social y Medicare por completo en cinco años”. En este momento, ni siquiera Scott, el autor del Plan para Rescatar a Estados Unidos, apoya someter Medicare y la Seguridad Social al requisito de caducidad.

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 17 de septiembre de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

