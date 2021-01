Un miembro de Antifa NO publicó un video admitiendo que le 'pagaron para protestar en el edificio del Capitolio'

¿Un miembro de Antifa publicó un video confesando que le pagaron para protestar en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021? No, no es cierto. El hombre en el video que hace la afirmación publicó otro video admitiendo que era una broma y que su "Antifa" significa "anti-pedo" ("anti-fart" en inglés), porque son "apestosos".

La afirmación se originó en un video publicado en YouTube el 7 de enero de 2021 titulado "YO ERA ANTIFA, ME PAGARON PARA PROTESTAR EN EL EDIFICIO DEL CAPITOLIO" (archivado aquí ). El hombre dijo:

"Miren, acabo de salir de la protesta en el Capitolio y tengo un gran moretón en la pierna. Tuve dificultades para hacer lo que me pagaron para que hiciera y estoy haciendo este video porque quiero confesar que me pagaron para fingir una protesta hoy. No puedo decir quién, pero solo diré que es un esfuerzo organizado".

[Nota de El Detector: al momento de publicar la versión traducida de este artículo, el video aparecía como no disponible en el link que publicó la historia original de Lead Stories]

La descripción del video que incluye este texto:

Se enlaza con otro video en el que el hombre explica que el primer video fue una broma:

"(Cantando) No quise causar confusión, así que déjenme explicarme. (Hablando) Ustedes están tan enojados conmigo. Están tan enojados. Y son, sí, son unos tontos si piensan que no están enojados y se van a reír, se van a reír, porque esto es un malentendido que puedo decirles, ahora mismo. OK, todo bien. El video que publiqué sobre Antifa, esto fue lo que pasó. Es algo tan tonto. Soy de "Antifa", pero no es lo que piensan. Soy el dueño, fundador y propietario único de una organización anti-pedos [ anti-farting]. Tengo razones para creer que los gases y los pedos que salen de tu recto o tu ano huelen mal".

Después de una mala broma sobre el pene, cerró el segundo video diciendo:

"Ya eso está aclarado. No, por favor no maten a mis vecinos y violen a mis gatos y no me investiguen más, gracias".

Lead Stories [en conjunto con El Detector] ha desmentido afirmaciones previas de que fueron miembros de Antifa, y no los partidarios de Trump, quienes causaron disturbios e invadieron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2020, incluyendo una afirmación de que un hombre que fue fotografiado irrumpiendo en el Capitolio de Estados Unidos vistiendo pieles y cuernos era un activista de Antifa que trabajaba para hacer quedar mal a los partidarios del presidente Donald Trump.

Este artículo fue publicado originalmente en Lead Stories el 7 de enero de 2021.

