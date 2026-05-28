Adopción Un hombre chileno-estadounidense secuestrado cuando era bebé encuentra a su madre 35 años después Kyle Adler fue secuestrado, durante la dictadura de Pinochet, por una red de adopciones ilegales; sus padres adoptivos lo llevaron a EEUU, donde se crió. Tras saber que era adoptado, buscó a su madre biológica en Chile y hasta febrero de 2026 pudieron reencontrarse

Video El emotivo reencuentro de una chilena con su madre 36 años después de que la dictadura de Pinochet las separara

El descubrimiento de Kyle Adler de que había sido robado de los brazos de su madre chilena cuando era un bebé fue un gran impacto, que le desencadenó una crisis de identidad que duró años y que culminó en un reencuentro con su madre biológica a principios de este año.

"Ha sido una revelación ver quién es mi gente; siento el amor, siento la compasión, el cuidado; es agradable tener una familia otra vez", dijo Adler.

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Adoptado por una familia estadounidense cuando tenía 9 meses, este hombre de 36 años es uno de los miles de niños que fueron robados a familias chilenas durante la dictadura de 17 años del general Augusto Pinochet, y uno de los cientos que se han reencontrado con sus familias biológicas gracias al rastreo de ADN y a organizaciones que ayudan a los adoptados chilenos a investigar su pasado. Otros también están trabajando para hacer justicia por las familias que fueron separadas.

La familia estadounidense que adoptó a Adler en 1990 lo crió en un suburbio próspero de Chicago

"Mis padres no me robaron; no me llamaron Kyle por malicia. "Me vieron como la persona en la que querían que me convirtiera, y hubo mucho amor en eso", dijo Adler sobre sus padres adoptivos, Mike y Connie Adler. Adler cree que ninguno de los dos conocía las circunstancias que rodearon su adopción. Señaló que inicialmente ninguno de los dos apoyó su decisión de buscar a su madre biológica antes de que ellos fallecieran en 2022.

Creció para ser una persona sumamente exitosa que, en la edad adulta, deseaba un mayor significado para su vida, explicó.

"De repente, me encontré en un punto en el que no sabía qué hacer. Sabía que era adoptado y, en ese momento, simplemente pensé: 'Necesito encontrar a mi mamá'".

El día en que se lo llevaron

La madre biológica de Adler, Ana María Navarrete, era una madre soltera de 19 años que trabajaba de noche en una pescadería en la ciudad costera de Coronel, a unas 331 millas al sur de la capital. Ella lo había nombrado Marcos Antonio Navarrete.

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Como solo podía pagar una habitación para ella, contrató a una mujer que acogió a Adler en su casa cuando era un bebé y lo cuidó. Navarrete le dijo a The Associated Press que lo visitaba siempre que no estaba trabajando.

Kyle Adler, a 36-year-old Chilean American who was taken from his family at nine months old and illegally adopted, embraces his birth mother, Ana Maria Navarrete, after traveling from the U.S. to meet her for the first time, in Santiago, Chile, Saturday, Feb. 14, 2026. (AP Photo/Esteban Felix) Imagen Esteban Felix/AP Photo/Esteban Felix

Un día, la cuidadora le dijo que se lo había llevado una pareja estadounidense después de que un sacerdote local hiciera los arreglos para un bebé "que necesitaba una familia".

"Y ella dejó que se lo llevaran", relató Navarrete a la AP, furiosa y avergonzada. La AP no pudo verificar de manera independiente todos los detalles de lo ocurrido.

Un investigador policial le dijo que era probable que el bebé hubiera sido arrebatado como parte de una red de adopciones falsas de gran alcance que involucraba a agencias de adopción, funcionarios de inmigración, jueces, enfermeras e incluso médicos.

Nadie rindió cuentas, dijo Navarrete, y "esos años posteriores fueron algunos de los peores de mi vida".

Al carecer de apoyo familiar, explicó que finalmente abandonó la idea de que recuperaría a su hijo.

Sin justicia

"La justicia para los pobres no existía en Chile y sigue sin existir", afirmó Constanza Del Río, fundadora y directora ejecutiva de Nos Buscamos, una organización sin fines de lucro que cuenta con datos en línea de miles de casos. El gobierno calcula que más de 20.000 niños fueron robados a sus familias.

Los niños de familias pobres e indígenas fueron el objetivo durante el régimen de Pinochet, de 1973 a 1990, señaló Jimmy Lippert Thyden González, quien también fue adoptado ilegalmente y se convirtió en abogado de derechos humanos.

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"Fue un esfuerzo por eliminar y erradicar a la clase pobre. Era una forma de erradicar a la población indígena, a la población sin educación", afirmó.

Descubriendo el pasado

A principios de 2017, Adler se topó con el grupo de Facebook de Nos Buscamos mientras buscaba en Google el término "búsqueda de madre biológica chilena", explicó. Fue entonces cuando le envió un mensaje a Del Río.

En un plazo de tres meses, Del Río confirmó la historia del origen de Adler y organizó un reencuentro virtual.

Al principio, Adler se sintió destrozado al enterarse de que había sido adoptado ilegalmente, lo que lo sumió en una crisis de identidad que requirió años de terapia.

Luego, el año pasado, Adler finalmente se sintió listo para obtener respuestas.

Una prueba de ADN proporcionada por la plataforma de genealogía MyHeritage, una empresa global de historia familiar con sede en Israel, confirmó una coincidencia entre Adler y Navarrete, de 56 años y residente de Santiago, lo que "lo hizo oficial", dijo.

MyHeritage colabora tanto con Nos Buscamos como con Connecting Roots, además de otras organizaciones sin fines de lucro que realizan una labor similar, para proporcionar kits gratuitos de pruebas de ADN caseras que se distribuyen a los adoptados chilenos y a las presuntas víctimas de tráfico infantil.

Tyler Graf, fundador y director ejecutivo de Connecting Roots, viajó con Adler.

Kyle Adler, un chileno-estadounidense de 36 años que fue apartado de su familia a los nueve meses de edad y adoptado ilegalmente, participa en un brunch familiar junto a su madre biológica, Ana María Navarrete, tras viajar desde los Estados Unidos para conocerla por primera vez, en Santiago de Chile, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Esteban Felix) Imagen Esteban Felix/AP Photo/Esteban Felix



Graf también se había reencontrado con su madre biológica, Hilda Quezada Godoy, décadas después de que lo separaran de ella, y afirmó que ahora su misión es localizar a otras personas arrebatadas de sus familias en Chile.

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"Ahora es el momento de sanar a estas familias y traer a todos de vuelta a casa para que puedan ver de dónde vinieron", declaró Graf a la AP.

Luchando por la justicia de las familias separadas

El abogado de derechos humanos Lippert Thyden González demandó al gobierno chileno hace dos años y espero llevar la lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También fundó la organización Grafting Hope, una entidad sin fines de lucro centrada en educar a los legisladores estadounidenses y luchar por los derechos de los supervivientes de adopciones falsas.

El gobierno chileno no respondió de inmediato a varios mensajes de la AP en los que se solicitaban comentarios.

"Quiero justicia. No solo para mí, sino también para él, porque no sé qué tipo de vida tuvo", declaró Navarrete a la AP días después de reencontrarse con su hijo.

Navarrete está trabajando con un bufete de abogados y espera que los implicados vayan a la cárcel.

El reencuentro

"Mi madre biológica solo ha estado deseando que yo estuviera vivo", dijo Adler antes de subir al avión en Miami en febrero.

Ambos se reunieron dos días después del 56.º cumpleaños de ella, en el Día de San Valentín, y un equipo de la AP los acompañó tanto en Miami como en Chile.

Las lágrimas brotaron cuando Adler cruzó la puerta de llegadas internacionales en Chile. Tanto la madre como el hijo vestían de blanco mientras Navarrete corría a abrazarlo. El hijo, alto y de cabello oscuro, se inclinó para hundir su rostro en el cabello de su madre.

Kyle Adler, un chileno-estadounidense de 36 años que fue apartado de su familia a los nueve meses de edad y adoptado ilegalmente, se abraza con su madre biológica, Ana María Navarrete, tras viajar desde los Estados Unidos para conocerla por primera vez, en Santiago de Chile, el sábado 14 de febrero de 2026.. (AP Photo/Esteban Felix) Imagen Esteban Felix/AP Photo/Esteban Felix

"Estoy muy feliz de conocerlo por fin, mi sueño finalmente se ha hecho realidad", dijo Navarrete.

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El emotivo reencuentro dio paso a una fructífera semana juntos en la que visitaron la playa de Coronel, el hospital donde nació Adler y la casa de donde se lo llevaron. Recuperaron una copia de su certificado de nacimiento original y él conoció a uno de sus cuatro hermanos. En Miami, ya había conocido previamente a otra hermana y a su hija.

De regreso en Santiago, ambos disfrutaron de los recuerdos que Adler llevó consigo como regalo: un diploma de graduación enmarcado, fotografías de su infancia y un par de zapatos de bebé que sus padres adoptivos habían guardado.

Adler no habla español, por lo que Connecting Roots le proporcionó un traductor. Actualmente, las aplicaciones de traducción les ayudan a continuar la conversación.

Navarrete confesó que el tiempo que pasó con su hijo fue dichoso, pero que también le hizo revivir gran parte del dolor de los últimos 35 años.

"Tardé tanto en encontrarlo. Y luego pasar una semana juntos solo para que se fuera", dijo Navarrete entre lágrimas, "es como si lo hubiera encontrado, pero ahora lo hubiera perdido de nuevo".

Añadió que tiene la esperanza de que la familia se vuelva a reunir en diciembre. Para Adler, el camino hacia el perdón continúa, pero espera que Navarrete pueda dejar atrás el trauma.