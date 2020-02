Trump intenta cortar el cordón umbilical de Maduro con Moscú

"Envía un mensaje muy claro de que estamos entrando en una nueva etapa de sanciones secundarias ", dijo Fernando Cutz, ex director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América del Sur. "De repente, la situación ha cambiado completamente", añadió.

No obstante, le provocarán grandes problemas a Rosneft, porque tendrá que intentar evitar las sanciones, además de que reducirán el valor de las exportaciones petroleras venezolanas, pues Maduro intentará atraer a los aliados con precios drásticamente rebajados por su crudo pesado , que es denso y tiene un alto contenido de azufre, lo cual lo hace más difícil de refinar.

"Esto le provocará dolores de cabeza a Rosneft, pero no es suficiente para cambiar las cosas. No va a cortar el cordón ", dijo Maximilian Hess , analista de AKE International, una consultoría de seguridad y riesgo político en Londres.

Rosneft es demasiado grande

Las sanciones no afectaron al resto de las operaciones internacionales de Rosneft en 25 países, incluyendo Venezuela, Iraq, India y Canadá, ni a las empresas conjuntas con Exxon, la compañía petrolera estadounidense y Shell, la compañía británico-holandesa.

"Si se elimina a Rosneft, se crearía una enorme alteración en los mercados petroleros. Se envenenaría el pozo con una gran cantidad de empresas en diferentes países. No se podría hacer a menos que se tomaran dos años para preparar a la gente y se les permitirle desinvertir", dijo Hess. "Creo que a Trump le preocupa ir demasiado lejos", agregó.

Las mayores reservas

Las autoridades estadounidenses hicieron hincapié en la seriedad de sus intenciones sobre el anuncio de las sanciones del martes, aunque reconocieron que no necesariamente pondrían a Venezuela de rodillas inmediatamente.

Paso por paso

"Lo que sucedió [el martes] fue un paso", dijo a los periodistas Elliott Abrams, Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela. "Habrá otros pasos. Habrá otros objetivos. Habrá más sanciones. La presión no cesará hasta que Venezuela pueda nuevamente recuperar su democracia", añadió.

Cuando Univision le preguntó si creía que los intereses petroleros de Rosneft en Venezuela se verían afectados por las sanciones, Abrams dijo que a los participantes en la industria petrolera les preocupaban los problemas legales creados por las sanciones. "Creo que Rosneft Trading es en realidad bastante vulnerable, y creo que varias de las compañías con las que comercia y a las que les vende petróleo, por ejemplo, ya no desearán lidiar con ellos", dijo.

Descuentos

El juego de la bolita

"Quizás no veas el nombre de Rosneft en un cargamento. Pueden sacar los nombres de cualquier lado", dijo, describiéndolo como un juego de la bolita. " A pesar de que China muestra cero importaciones de Venezuela, está comprando petróleo de Singapur. Puedes ver el incremento ahí. Todo el mundo sabe que es crudo venezolano".

Deudas

Parte del problema de las sanciones es que Venezuela tiene grandes deudas con Rusia y China, las cuales paga con petróleo. Estos pagos de deuda están exentos del embargo, pues son acuerdos financieros preexistentes. China no da a conocer sus datos financieros, pero se cree que la deuda aún es del orden de los miles de millones de dólares, lo que significa que podría continuar recibiendo petróleo venezolano en los próximos años — aunque Venezuela no recibe efectivo a cambio.

La deuda con Rusia está a punto de saldarse, lo cual plantea la pregunta de qué hará Rusia cuando ya no tenga deudas ni pagos de intereses tras los cuales esconderse.

Tanques y bancos

No está claro qué se necesitará para alejar a Moscú de Maduro y de los ricos yacimientos de petróleo y gas de Venezuela. "La cosa es que podemos seguir sofocando la economía venezolana cada vez más, pero lo que no sabemos es si esto dará algún resultado. ¿Acaso la idea es que la gente saldrá a las calles a protestar, o simplemente huirán a Colombia? Sencillamente no lo sabemos".