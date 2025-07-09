Por qué es inédita la amenaza de Trump de imponer a Brasil un arancel del 50% por el juicio a Bolsonaro

Video Realidad aumentada: aumento de aranceles al 50% para el acero y aluminio afectará a estos países

En sus múltiples amenazas de aranceles a diferentes países desde su primer gobierno, nunca se había visto nada similar.

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que impondría un arancel del 50% a las importaciones de Brasil, pero no alegó ninguna razón económica, de diferencia arancelaria ni de déficit financiero.



En una aparente intervención en asuntos internos de un país extranjero, Trump vinculó sus aranceles con el juicio que se desarrolla en ese país contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de complotar un golpe de Estado para permanecer en el poder en 2022.

Trump ha descrito a Bolsonaro como un amigo y recibió al expresidente brasileño en su resort de Mar-a-Lago cuando ambos ocupaban el poder en 2020.

"Este juicio no debería estar ocurriendo", escribió Trump en la carta publicada en Truth Social. "¡Es una cacería de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE!".

Los casos similares de Trump y Bolsonaro



Existe un sentimiento de parentesco en las situaciones entre ambos, ya que Trump fue acusado en 2023 por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

El presidente estadounidense dirigió su carta sobre aranceles al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en 2022.



Bolsonaro testificó ante el Tribunal Supremo del país en junio sobre la presunta conspiración para permanecer en el poder tras su derrota electoral de 2022.

Los jueces escucharán a otros 26 acusados en los próximos meses. La decisión podría llegar en septiembre, según analistas legales. Las autoridades electorales del país ya han declarado a Bolsonaro inelegible hasta 2030.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, afirmó que no ve "ninguna razón" para que Estados Unidos aumente los aranceles al país sudamericano.

"Creo que ha sido mal informado", declaró. "El presidente Lula estuvo encarcelado durante casi dos años. Nadie cuestionó al poder judicial. Nadie cuestionó las acciones del país. Este es un asunto que compete a nuestro poder judicial".

Para Trump, los aranceles son personales

Trump también se opuso a la multa impuesta por la Corte Suprema de Brasil a las empresas de redes sociales, argumentando que el bloqueo temporal del año pasado equivalía a "Órdenes de Censura SECRETAS e ILEGALES".

Trump afirmó que, como resultado, está iniciando una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se aplica a empresas con prácticas comerciales consideradas injustas para las empresas estadounidenses.

Entre las empresas multadas por la Corte Suprema se encontraba X, que no se mencionó específicamente en la carta de Trump.

X es propiedad de Elon Musk, el multimillonario partidario de Trump en las elecciones de 2024, cuyo periodo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Trump terminó recientemente, lo que desencadenó una disputa pública sobre el plan presupuestario del presidente estadounidense, que aumenta el déficit.

Trump también es propietario de una empresa de redes sociales, Truth Social.

La carta a Brasil pareció ser un recordatorio de que la política y las relaciones personales con Trump son tan importantes como cualquier fundamento económico.

Y si bien Trump ha afirmado que los elevados aranceles que está estableciendo se basan en desequilibrios comerciales, sus acciones del miércoles no dejaron claro cómo los países afectados contribuirían a la reindustrialización de Estados Unidos.

Los aranceles que entran en vigor el 1 de agosto

Los aranceles, que entrarán en vigor el 1 de agosto, representarían un aumento drástico respecto al impuesto del 10% que Trump impuso a Brasil como parte de su anuncio del "Día de la Liberación" del 2 de abril. A

demás de petróleo, Brasil vende jugo de naranja, café, hierro y acero a Estados Unidos, entre otros productos. Estados Unidos registró un superávit comercial de $6,800 millones con Brasil el año pasado, según la Oficina del Censo.

Trump anunció inicialmente sus amplios aranceles declarando una emergencia económica amparándo en una ley de 1977, alegando que Estados Unidos estaba en riesgo debido a los persistentes desequilibrios comerciales. Sin embargo, ese razonamiento se vuelve problemático en este caso particular, ya que Trump vincula sus aranceles al juicio a Bolsonaro y Estados Unidos exporta más a Brasil de lo que importa.

Trump también criticó a socios comerciales más pequeños

Trump también envió cartas el miércoles a los líderes de otros siete países. Ninguno de ellos: Filipinas, Brunéi, Moldavia, Argelia, Libia, Irak y Sri Lanka, es un rival industrial importante para Estados Unidos.

La mayoría de los análisis económicos indican que los aranceles agravarán las presiones inflacionarias y reducirán el crecimiento económico, pero Trump ha utilizado los impuestos como una forma de afirmar el poder diplomático y financiero de Estados Unidos tanto sobre rivales como sobre aliados. Su administración promete que los impuestos a las importaciones reducirán los desequilibrios comerciales, compensarán parte del costo de las reducciones de impuestos que promulgó el viernes y propiciarán el regreso de empleos fabriles a Estados Unidos.

Durante una reunión en la Casa Blanca con líderes africanos, Trump elogió el comercio como herramienta diplomática. El comercio, dijo, "parece ser una base" para resolver las disputas entre India y Pakistán, así como entre Kosovo y Serbia.

"Ustedes van a pelear, nosotros no vamos a comerciar", dijo Trump. "Y parece que lo estamos logrando".

El lunes, Trump impuso un arancel del 35% a Serbia, uno de los países que utilizó como ejemplo de cómo el fomento del comercio puede conducir a la paz.

Trump afirmó que las tasas arancelarias en sus cartas se basaban en el "sentido común" y en desequilibrios comerciales, a pesar de que la carta a Brasil indicaba lo contrario. Trump sugirió que no había pensado en penalizar a los países cuyos líderes se reunían con él en el Despacho Oval: Liberia, Senegal, Gabón, Mauritania y Guinea-Bissau, ya que "ahora son amigos míos".

Los países no se quejan de las tasas descritas en sus cartas, afirmó, a pesar de que, en general, esos aranceles han sido similares a los anunciados el 2 de abril, que sacudieron los mercados financieros. El índice bursátil S&P 500 subió el miércoles.

"Realmente no hemos recibido muchas quejas porque las mantengo en un nivel muy bajo, muy conservador, como dirían ustedes", declaró Trump.

La incertidumbre arancelaria regresa con las cartas de Trump

Funcionarios de la Unión Europea, un importante socio comercial y fuente de la ira de Trump en materia comercial, declararon el martes que no esperan recibir una carta de Trump con las tasas arancelarias. El presidente republicano inició el proceso de anuncio de aranceles el lunes, imponiendo impuestos de importación del 25% a dos importantes socios comerciales de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

Según las cartas de Trump del miércoles, las importaciones procedentes de Libia, Irak, Argelia y Sri Lanka estarían gravadas con un 30%, las de Moldavia y Brunéi con un 25% y las de Filipinas con un 20%. Los aranceles entrarían en vigor el 1 de agosto.

La Oficina del Censo informó que el año pasado Estados Unidos registró un desequilibrio comercial de bienes de $1,400 millones con Argelia, $5,900 millones con Irak, $900 millones con Libia, $4,900 millones con Filipinas, $2,600 millones Sri Lanka, $111 millones con Brunéi y $85 millones con Moldavia. Este desequilibrio representa la diferencia entre lo que Estados Unidos exportó a esos países y lo que importó.

En conjunto, los desequilibrios comerciales con esos siete países son esencialmente un error de redondeo en una economía estadounidense con un producto interior bruto de $30 billones (trillones en inglés). Las cartas se publicaron en Truth Social tras el vencimiento de un período de negociación de 90 días con un impuesto base del 10%.

Trump está dando a los países más tiempo para negociar con su fecha límite del 1 de agosto, pero ha insistido en que no habrá prórrogas para los países que reciban las cartas.

Las cartas arancelarias están redactadas de forma agresiva, al estilo de Trump. Presenta los aranceles como una invitación a "participar en la extraordinaria economía de Estados Unidos", y añade que los desequilibrios comerciales representan una "gran amenaza" para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente amenazó con imponer aranceles adicionales a cualquier país que intente tomar represalias. Explicó que decidió enviar las cartas porque era demasiado complicado para los funcionarios estadounidenses negociar con sus homólogos en los países con nuevos aranceles. Negociar acuerdos comerciales puede llevar años.

