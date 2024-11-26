Expresidente Bolsonaro "planificó" y tuvo control del plan de golpe de Estado en Brasil de 2022, según informe policial

Video Explosiones cerca de la Corte Suprema de Brasil dejan al menos un muerto: esto se sabe

El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro tenía "pleno conocimiento" y participó activamente en un complot golpista para permanecer en el cargo tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva, según un informe de la Policía Federal divulgado este martes.

La semana pasada, la Policía Federal acusó formalmente a Bolsonaro y a otras 36 personas por su presunta responsabilidad a la hora de planear este golpe de Estado.

Su detallado informe de 884 páginas fue enviado a la Corte Suprema, que ahora decidió desclasificarlo.

El documento revelado permite conocer detalles de la trama y varios testimonios que describen al expresidente como uno de los líderes clave del complot, y no como un mero observador.

"Pleno conocimiento y participación activa" de Bolsonaro en el intento de golpe

“Las pruebas recogidas a lo largo de la investigación muestran de manera inequívoca que el entonces presidente Jair Messias Bolsonaro planificó, actuó y tenía conocimiento directo y efectivo de las acciones de la organización criminal que tenía como objetivo lanzar un golpe de Estado y eliminar el Estado democrático de derecho, lo que no se produjo por razones ajenas a su voluntad”, se lee en el documento.

En otro punto, se asegura que “Bolsonaro tenía pleno conocimiento y participación activa”.

El expresidente, quien ya desde antes de aquellas elecciones denunció repetidamente y sin pruebas que el sistema de votación electrónica era propenso al fraude, convocó una reunión en diciembre de 2022.

En ella, según el informe policial, presentó un proyecto de decreto a los comandantes de las tres divisiones de las Fuerzas Armadas, que habría iniciado una investigación sobre sospechas de fraude y delitos relacionados con la elección de octubre de 2022 y suspendido los poderes del Tribunal Electoral.

El comandante de la Marina estaba dispuesto a cumplir, pero los líderes del Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea se opusieron a cualquier plan que impidiera la investidura de Lula, según el informe. Esas negativas son la razón por la que el plan no siguió adelante, según testigos que hablaron con los investigadores.

Bolsonaro nunca firmó el decreto para poner en marcha la etapa final del supuesto plan y ha negado cualquier irregularidad o conocimiento de cualquier complot para mantenerse en el poder o derrocar a Lula.

“Nadie va a hacer un golpe con un general de reserva y media docena de oficiales más. Lo que se está diciendo es absurdo. Por mi parte, nunca se ha hablado de golpe”, dijo este mismo lunes.

“Si alguien viniera a hablar conmigo de un golpe, diría que está bien, pero al día siguiente, ¿cómo nos ve el mundo?”, añadió. “La palabra ‘golpe’ nunca ha estado en mi diccionario”.

Qué se sabe del plan "Puñal Verde Amarillo" que pretendía asesinar a Lula

La trama golpista destapada por la policía mostró en detalle un macabro plan para asesinar al presidente Lula da Silva, que incluía militares de élite, armamento de guerra y hasta el uso de agentes químicos, según el informe desclasificado este martes.

El magnicidio, que también pretendía acabar con el entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, instructor de esta causa, se discutió poco después de las elecciones de 2022.

Los sospechosos utilizaron, como en la exitosa serie 'La Casa de Papel', nombres de países (Japón, Alemania, Austria, Argentina, Brasil y Ghana) para conservar su anonimato y pusieron apodos a sus objetivos. A Lula lo llamaron 'Jeca' y a Alckmin, 'Joca'.

La acción fallida se tejió en los despachos y en las calles de Brasilia, con la idea de ejecutarlo el 15 de diciembre de 2022, dos semanas antes de la investidura de Lula, y mantener así en el poder a Bolsonaro.

Lo dejaron casi todo por escrito, en documentos y mensajes que la policía recuperó tras dos años de indagaciones. El plan, con un guion propio de una película de ficción, fue bautizado como 'Puñal Verde Amarillo', en alusión a los colores de la bandera brasileña.

Bolsonaro enfrenta "un mínimo de 11 años de prisión" si es declarado culpable

Este informe policial fue compartido por la Corte Suprema con el fiscal general Paulo Gonet.

Él decidirá si acusa formalmente a Bolsonaro y lo enjuicia o si desestima la investigación. El expresidente fue acusado formalmente de tres delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal.

Rodrigo Ríos, profesor de Derecho en la Universidad PUC de la ciudad brasileña de Curitiba, dijo que Bolsonaro podría enfrentar un mínimo de 11 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.

“Una mujer involucrada en el ataque del 8 de enero a la Corte Suprema recibió una sentencia de 17 años de prisión”, dijo Ríos a la agencia AP, por lo que consideró que es más probable que el expresidente reciba 15 años o más si es declarado culpable.

“El futuro de Bolsonaro parece sombrío”, concluyó.

Antes de las elecciones de 2022, Bolsonaro afirmó repetidamente que el sistema electoral podría ser manipulado. El máximo Tribunal Electoral dictaminó después que había abusado de su poder para sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación y lo declaró inelegible para el cargo de presidente hasta 2030.

Aun así, continúa asegurando que se presentará como candidato en las elecciones de 2026.

Las investigaciones realizadas sobre Bolsonaro tras dejar la presidencia

Desde que Bolsonaro dejó el cargo, ha sido objeto de varias investigaciones que él ha atribuido siempre a la persecución política.

La Policía Federal lo ha acusado de contrabandear joyas de diamantes a Brasil sin declararlas correctamente y de ordenar a un subordinado que falsificara su estado de vacunación contra la covid-19 y el de otras personas.

Las autoridades también investigan si incitó al motín del 8 de enero de 2022 en el que sus seguidores saquearon la Corte Suprema y el palacio presidencial en Brasilia, buscando provocar una intervención del Ejército que expulsara a Lula del poder.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero de 2023 y permaneció allí tres meses, manteniendo un perfil bajo.

El informe policial revelado este martes alega que buscaba evitar un posible encarcelamiento relacionado con el complot golpista, y también esperar el levantamiento que tuvo lugar una semana después.

