“Me desperté repentinamente, con un fuerte estampido dentro de la habitación. Abrí los ojos. No vi a nadie. Traté de moverme, pero no lo logré”, cuenta Maria da Penha en su libro 'Sobreviví, puedo contar' sobre esa dramática noche. “Inmediatamente cerré los ojos y un sólo pensamiento me ocurrió: '¡Dios mío, Marco me mató con un tiro!'”.