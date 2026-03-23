Noticias Detienen a ocho personas por brutal golpiza a capibara en Río de Janeiro Brutal ataque a capibara en Río de Janeiro deja ocho detenidos y desata indignación en Brasil.

Video Lo más random de la red: ¿De dónde salieron los capibaras y por qué son tan lindos?

Ocho personas fueron detenidas por golpear a un capibara con palos y barras de hierro en Río de Janeiro, informó la policía, en un nuevo caso de maltrato animal que ha causado conmoción en Brasil.

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Con su aspecto de castor grande, suele estar en libertad en Río, sobre todo cerca de cursos de agua o lagunas.

El incidente tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.

Los agresores, entre ellos dos menores de edad, fueron identificados gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y detenidos el sábado, anunció la policía en un comunicado.

Causa indignación en Brasil

"Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza", declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.

El capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la Universidad Estacio, en el suroeste de Río.

"Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Rio y nunca había recibido un capibara víctima de una agresión de este tipo", describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.

"Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda", agregó.

En los últimos años, se ha convertido en un animal de moda, a menudo representado en juguetes o dispositivos para niños.

En enero, la muerte de un perro callejero apaleado hasta morir por adolescentes causó una gran ola de indignación en Brasil, y provocó incluso una reacción de la primera dama, Rosangela "Janja" da Silva.