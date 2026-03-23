Noticias

Detienen a ocho personas por brutal golpiza a capibara en Río de Janeiro

Brutal ataque a capibara en Río de Janeiro deja ocho detenidos y desata indignación en Brasil.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Lo más random de la red: ¿De dónde salieron los capibaras y por qué son tan lindos?

Ocho personas fueron detenidas por golpear a un capibara con palos y barras de hierro en Río de Janeiro, informó la policía, en un nuevo caso de maltrato animal que ha causado conmoción en Brasil.

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Con su aspecto de castor grande, suele estar en libertad en Río, sobre todo cerca de cursos de agua o lagunas.

El incidente tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del aeropuerto internacional.

Más sobre Brasil

Jair Bolsonaro, a terapia intensiva: ¿Qué le pasó al expresidente de Brasil?
2 mins

Jair Bolsonaro, a terapia intensiva: ¿Qué le pasó al expresidente de Brasil?

América Latina
Tragedia en Brasil: Funcionario de Itumbiara asesina a sus hijos y se quita la vida tras supuesta infidelidad
2 mins

Tragedia en Brasil: Funcionario de Itumbiara asesina a sus hijos y se quita la vida tras supuesta infidelidad

América Latina
Corte Suprema de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro iniciar su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado
2 mins

Corte Suprema de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro iniciar su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

América Latina
Brasil: Bolsonaro dice que tuvo "alucinaciones" y que por eso manipuló su grillete electrónico
3 mins

Brasil: Bolsonaro dice que tuvo "alucinaciones" y que por eso manipuló su grillete electrónico

América Latina
Supremo de Brasil sentencia al expresidente Bolsonaro a más de 27 años de cárcel por intentar subvertir las elecciones de 2022
3 mins

Supremo de Brasil sentencia al expresidente Bolsonaro a más de 27 años de cárcel por intentar subvertir las elecciones de 2022

América Latina
Tribunal Supremo de Brasil ordena arresto domiciliario del expresidente Bolsonaro, pese a amenazas y aranceles de Trump
2 mins

Tribunal Supremo de Brasil ordena arresto domiciliario del expresidente Bolsonaro, pese a amenazas y aranceles de Trump

América Latina
El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro
3 mins

El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro

América Latina
Policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe contra Lula en 2022
4 mins

Policía brasileña acusa al expresidente Jair Bolsonaro por presunto intento de golpe contra Lula en 2022

América Latina
Accidente aéreo en Brasil: rescatan los 62 cuerpos y los familiares se congregan en Sao Paulo mientras los identifican
5 mins

Accidente aéreo en Brasil: rescatan los 62 cuerpos y los familiares se congregan en Sao Paulo mientras los identifican

América Latina
Las claves del accidente del avión que se estrelló en Brasil y en el que murieron las 61 personas a bordo
4 mins

Las claves del accidente del avión que se estrelló en Brasil y en el que murieron las 61 personas a bordo

América Latina

Los agresores, entre ellos dos menores de edad, fueron identificados gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y detenidos el sábado, anunció la policía en un comunicado.

Causa indignación en Brasil

"Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza", declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.

El capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la Universidad Estacio, en el suroeste de Río.

"Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Rio y nunca había recibido un capibara víctima de una agresión de este tipo", describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.

"Sufre un traumatismo craneal, un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda", agregó.

En los últimos años, se ha convertido en un animal de moda, a menudo representado en juguetes o dispositivos para niños.

En enero, la muerte de un perro callejero apaleado hasta morir por adolescentes causó una gran ola de indignación en Brasil, y provocó incluso una reacción de la primera dama, Rosangela "Janja" da Silva.

Video Chigüiro, el nuevo residente sudamericano del Zoológico de Sacramento
Relacionados:
NoticiasDetención

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX