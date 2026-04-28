Shakira Shakira reacciona a muerte de miembro de su equipo tras accidente: “Estoy profundamente entristecida” La cantante aseguró que su “corazón” está con la familia de la víctima. Según las autoridades, Gabriel de Jesus Firmino falleció durante un percance mientras ayudaba a montar el escenario para el show que la colombiana dará en Brasil.



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Shakira rompió el silencio sobre la muerte de un integrante del equipo que trabajaba en el montaje del escenario para su próximo concierto en Brasil, expresando su pesar por lo ocurrido.

“Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar”, indicó.

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“Mi corazón está con su familia y sus seres queridos”, manifestó la intérprete en un mensaje compartido por sus representantes.

¿Qué pasó con el trabajador del equipo de Shakira?

El accidente ocurrió mientras se realizaban labores de construcción para el espectáculo que la artista ofrecerá el próximo 2 de mayo en Copacabana Beach. De acuerdo con los organizadores de Todo Mundo No Rio, el percance tuvo lugar la tarde del 26 de abril.

“Un accidente ocurrido este domingo por la tarde se cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”, señalaron en un comunicado difundido originalmente en portugués.

Asimismo, detallaron que los servicios de emergencia brindaron los primeros auxilios en el sitio y que el afectado fue trasladado por el Cuerpo de Bomberos a un hospital; sin embargo, perdió la vida posteriormente. Los organizadores indicaron que brindaron apoyo tanto a la empresa responsable como a la familia de la víctima.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó a la revista People que el trabajador sufrió “lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores al quedar atrapado en un sistema de elevación”.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, personas que se encontraban en el lugar lograron rescatar al hombre. Posteriormente, personal del servicio de ambulancias del 3.er Grupo Marítimo le brindó atención prehospitalaria y lo trasladó al Hospital Municipal Miguel Couto, donde finalmente falleció.