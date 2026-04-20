Narcotráfico Más de 200 turistas atrapados en Río de Janeiro por operativo para capturar a un narco Investigaciones apuntan a que el líder criminal utilizó rutas de escape previamente acondicionadas para evitar su captura.

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Más de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en lo alto de un emblemático cerro de Rio de Janeiro por un operativo policial contra narcotraficantes en una favela del sur de la ciudad, que derivó en intensos enfrentamientos armados, informaron autoridades y un operador turístico.

Los visitantes permanecieron durante unas dos horas varados en el Morro Dois Irmaos, mientras se producían tiroteos entre agentes y miembros del Comando Vermelho, una de las mayores facciones criminales de Brasil.

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El Morro Dois Irmaos, que domina las playas de Ipanema y Leblon desde sus 533 metros de altura, es uno de los miradores más famosos de la ciudad y atrae a miles de visitantes cada semana, que a menudo suben a ver el amanecer.

"Había más de 200 personas que hacían el paseo esta mañana. El 70% eran turistas extranjeros", dijo a la AFP Renan Monteiro, de la operadora Favela Turismo.

Monteiro lamentó que cada vez que ocurre una operación en la favela "se difunde en todo el mundo y eso impacta directamente en los resultados positivos" del flujo de turistas.

La Policía Civil dijo en un comunicado que cuando llegaron los agentes a la favela de Vidigal, los traficantes abrieron fuego y pusieron "deliberadamente en riesgo a residentes y visitantes de la región".

"Estábamos en medio de los tiros, el helicóptero (policial) nos pasaba por encima. Hubo gente que se desmayó", relató a la AFP Debora Moraes, de 28 años, una turista venida de Sao Paulo.

Ariane Sampaio Moura, también de Sao Paulo y quien se hospedaba con su hija desde el sábado en Vidigal, contó que despertó a las 5:30 de la mañana con el ruido de helicópteros y disparos.

Tras la mala experiencia, optó por buscar alojamiento en otra zona de Rio.

"Nos vamos con dolor en el corazón porque queríamos quedarnos y aprovechar, pero lo mejor ahora es salir", dijo la mujer de 41 años a la AFP.

El operativo resultó en la detención de tres personas y no dejó heridos.

Los turistas bajaron del cerro tras tener luz verde de la policía.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

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El episodio de este lunes ocurre casi seis meses después de la operación policial más letal de la historia de Brasil, el 28 de octubre, que dejó más de 120 muertos en varios complejos de favelas en la zona norte de Rio.

¿Por qué fue el operativo?

Las autoridades brasileñas buscaban detener a Edinaldo Pereira Souza, un líder narco conocido como "Dadá", pero el capo logró darse a la fuga, informó el diario O Globo.

La Policía de Rio trabajó en conjunto con la Fiscalía de Bahía, pues "Dadá" es jefe de alto rango del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país sudamericano.

"Dadá logró escapar por un pasadizo secreto en la residencia donde se hospedaba, dejando atrás a su familia", indicó O Globo.

Las actividades delictivas de "Dadá" se centran en Caraíva y Trancoso.

Solo fueron detenidas dos personas en flagrancia, mientras que se cumplimentó una orden de arresto contra una mujer.

Fue decomisado armamento como un rifle Colt calibre 556, una escopeta calibre 12, una pistola Canik calibre 9 mm sin número de serie, además de drogas, cargadores de rifle, transmisores de radio, ropa de camuflaje y teléfonos celulares.

El Comando Vermelho es la principal facción del narcotráfico en Rio de Janeiro. Surgió a finales de 1970 en la cárcel de Ilha Grande, resultado de la convivencia entre presos políticos de izquierda y presos comunes durante la dictadura militar, según medios locales.

En un inicio, adoptaron de los militantes políticos técnicas de organización, disciplina y solidaridad, operando bajo el lema "Paz, Justicia y Libertad". Originalmente se llamó "Falange Roja" y actualmente, trafican drogas a países de Europa y África.

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Los informes señalan que el grupo implementó un "proyecto político de expansión" y estableció consejos permanentes en al menos 21 estados de Brasil para mediar conflictos y articular alianzas.