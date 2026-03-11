america latina Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno de extrema derecha El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

"Sí, juro", expresó Kast en una ceremonia solemne ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso, a 70 millas de Santiago, en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric, en el poder en los últimos cuatro años.

Kast, de 60 años, llega a la presidencia de Chile en su tercer intento, con la promesa de instaurar un "gobierno de emergencia" para enfrentar con mano dura la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

"Las cosas van a cambiar", dijo a periodistas minutos antes de asumir, al condenar el ataque a balazos a un policía en el sur de país durante la madrugada.

Mano dura contra la delincuencia

Devoto católico y padre de nueve hijos, Kast representa "una derecha conservadora como no se ha conocido desde el retorno a la democracia", en 1990, asegura Rodrigo Arellano, analista político de la privada Universidad del Desarrollo.

Su discurso de orden atrae a chilenos que buscan frenar la delincuencia.

"Mis expectativas son esperanzadoras con Kast. Llevamos muchos años con mucho vandalismo y mucha delincuencia", dijo a la AFP el vendedor José Miguel Uriona, de 65 años, en las afueras del Congreso.

Para la estudiante de 38 años, Ingrid Pino, Chile entra en "una nueva era, un nuevo comienzo". Espera que "el país surja económicamente y que la delincuencia por fin se pueda acabar y podamos vivir tranquilos".

Pero el nuevo mandatario chileno también es un ultraconservador sin reservas: rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.

Lleva 30 años en política sin los aspavientos de otros radicales como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se le compara.

"Es mucho más conservador como personaje y no tiene una personalidad muy carismática", dice a la AFP Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Sus logros como diputado se limitan a la aprobación de leyes que permitieron colocar estatuas, vender lentes para la presbicia sin receta médica y regular loterías.

Kast porta un revólver

Admirador de la dictadura que impuso Augusto Pinochet (1973-1990), se ganó el favor de los chilenos con su promesa de atacar de frente la criminalidad y deportar a casi 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

La percepción de inseguridad supera por mucho la evidencia de que Chile sea un país tomado por el crimen, pese al repunte de delitos en los últimos años.

"Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa", aseguró Kast en campaña.

Fue electo en medio de una ola conservadora que barre a América Latina y tras el segundo triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.

Kast, que fundó el Partido Republicano, realizó varios actos de campaña detrás de un vidrio blindado y reveló que tenía un revólver con cinco tiros.

Aun así "se le ve muy sobrio, muy pragmático, muy pausado y muy calmado al lado del resto" de líderes de extrema derecha con los que se les compara, indica la periodista Amanda Marton, coautora del libro "Kast, la ultraderecha a la chilena".

Está casado con María Pía Adriasola. En 2017, su esposa relató en una entrevista que Kast le prohibió usar pastillas anticonceptivas.

Kast es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.

Pero Kast afirmó que fue un recluta forzado del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

¿Moderado?

Aunque suele mantener la calma, puede ser autoritario, según excolaboradores. "O estás con él, o él está contra ti", recuerda a la AFP Lily Zúñiga, quien trabajó con él en la Unión Demócrata Independiente (UDI), donde militó por dos décadas.

"Él siente que no nació para cosas menores", añade.

Kast renunció en 2016 a esa agrupación porque dejó de "transmitir las ideas" que defiende.

Tres años después, fundó el Partido Republicano, que conduce con una mezcla de "simpatía personal" y un "fuerte control", según Javiera González, coautora del libro "Kast, el mesías de la derecha chilena".

En la última campaña relegó la agenda social conservadora que le quitó votos en 2021, para centrarse en la seguridad y arremeter contra la migración, que considera un complot de la "izquierda radical" para poner fin a libertades.

"Hay gente que dice que ha moderado el discurso, pero no lo ha moderado. Simplemente ha eludido todo lo que le pueda costar votos", dice Claudia Heiss, analista política de la Universidad de Chile.