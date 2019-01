Qué impacto tiene el 10 de enero sobre la crisis política en Venezuela

¿Hubo elecciones presidenciales en Venezuela?

El político socialista expresó en octubre pasado el alcance de la controversia diplomática y política: “Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero, ¿cuál es la solución? ¿esperar a que el Gobierno caiga?”, dijo en una entrevista concedida al portal Ok Diario.