Un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela -bajo control del gobierno socialista- se exilió en Estados Unidos, según dijo para no convalidar la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial prevista para el 10 de enero, y cooperar con las autoridades estadounidenses.

El juez Christian Zerpa declaró este domingo al canal EVTV en la ciudad de Orlando, Florida, que Maduro "no se merece una segunda oportunidad por cuanto la elección en la que supuestamente salió electo no fue una elección libre, no fue una elección competitiva".