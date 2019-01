Por qué México sigue reconociendo como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro

Con base en este principio, México no firmó a inicios de enero una declaración del Grupo de Lima en el que los países miembros acordaron no reconocer la "legitimidad" de un nuevo gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando, argumentando que las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron realizadas sin garantías ni observación y que por lo tanto no fueron legítimas.