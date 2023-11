"A los que quedábamos vivos nos iban a rematar”: policía que sobrevivió a un ataque narco con armas de EEUU

Iván Morales- Al salir llevaba todo mi equipo, llevaba chaleco, llevaba chamarra, no llevaba casco, llevaba una gorra. De hecho, son materiales, como muy plásticos los que usamos, las chamarras. Yo salí y sí me empecé a quemar muy rápido. Me acuerdo de que me quité la chamarra, llevaba mi armamento, mi armamento de armas largas no supe dónde quedó hasta la hora de quitarme toda la ropa, porque sí me la quité, todavía me quité la chamarra y de hecho me quité el chaleco, traía un chaleco (antibalas) y fue lo que me salvó, toda la parte del pecho y la espalda no está quemada por el chaleco que llevaba, pero sí me lo tuve que quitar porque se estaba incendiando.