Para el Vaticano son pecados, para las víctimas son delitos: el país con más denuncias de abusos del clero reacciona a las medidas del Papa

Según los expertos, esta Carta Apostólica representa un cambio sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica que no contaba hasta ahora con una regulación precisa para tratar las denuncias de abuso. Pero en Chile, el país de América Latina que concentra el mayor porcentaje de investigaciones contra religiosos y el mayor número de obispos removidos de sus cargos , no todos recibieron el documento con el mismo entusiasmo.



“El problema es que aquí se sigue manteniendo la mirada de que son sacerdotes los que investigan a sacerdotes. Esta carta legitima la Iglesia Católica como un ente capaz de investigar crímenes cometidos en territorio chileno, siendo que (los religiosos) no son abogados, no son investigadores, no son detectives ni son jueces”, dice Kramer, quien es hoy vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. “La Iglesia sigue tratando esto como pecados, para nosotros son delitos”.