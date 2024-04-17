Familiares del estadounidense requerido en Colombia por presunto abuso sexual de menores no saben de su paradero, dice fuente cercana a la familia

Los familiares en Ohio de Timothy Alan Livingston, requerido en Colombia por el presunto abuso sexual de dos niñas menores de edad, ignoran su paradero y dicen que no salen de su asombro desde que se enteraron de la noticia, comentó a Univision Investiga una fuente cercana a la familia.

Livingston, quien trabajó hasta hace unos cinco años como pintor de brocha gorda en Cleveland, Ohio, llevó una vida marcada por sobresaltos económicos en su juventud que derivaron en varias demandas civiles de sus acreedores, según récords públicos.

Algunos de sus familiares, según una persona que lo conoce y que pidió no ser identificada, quedaron “en shock” tras la noticia de que el pintor de 36 años había sido descubierto por la policía de Medellín en compañía de dos niñas de 12 y 13 años el pasado 28 de marzo en un hotel del barrio El Poblado de esa ciudad. Las menores fueron encontradas en traje de baño cerca de un jacuzzi de la habitación.

“Fue totalmente una sorpresa. No sabíamos que estaba haciendo en Medellín”, dijo la fuente que agregó que posiblemente Livingston había viajado a Colombia en otras ocasiones.

La persona indicó que los familiares solo saben del caso por lo publicado en los medios y ninguno de ellos ha sido interrogado por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscalía colombiana Livingston afronta una orden de captura de un juez de control de garantías de Medellín por delitos relacionados con “inducción a prácticas sexuales con menores de edad”.

La misma fiscalía anunció que se avanza en los trámites ante la policía para que solicite a Interpol la expedición de una circular azul en contra del sindicado. Estas circulares se expiden para obtener información sobre la identidad de una persona, su paradero y actividades delictivas.

Univision Investiga no obtuvo respuesta a llamadas hechas a la empresa de servicios de pintura de Livingston en Cleveland ni a varios mensajes enviados a sus correos electrónicos personales lo mismo que a un abogado que lo representó en un proceso de bancarrota.

Pintor sindicalizado

Livingston, quien se identificó en el proceso de bancarrota en una corte federal de Ohio en 2013 como “pintor sindicalizado” es parte de una extensa familia dedicada a ese oficio. Su padre, Michael C. Livingston, murió en diciembre de 2018 al caer de un piso 13 mientras realizaba un trabajo de pintura.

De acuerdo con un obituario del papá, Livingston tiene seis hermanos. La fuente dijo que no se le conoce una pareja sentimental. Según los récords públicos contrajo matrimonio en 2008 cuando tenía 21 años y se divorció cuatro años después.

En los últimos años, agregó la fuente, Livingston había dejado de pintar y se dedicó a comprar casas y automóviles. Los registros de Cleveland muestran que en agosto de 2022 adquirió una casa en Clifton Boulevard por 357 mil dólares con un crédito hipotecario de 254 mil.

La propiedad está situada en un barrio de clase media con un promedio de ingresos de 70 mil dólares anuales para personas de su edad.

En el 2018 compró una residencia por 13 mil dólares cuya dirección coincide con la de su empresa de pintura.

Salvo algunas infracciones de tránsito tales como pasarse un semáforo en rojo o conducir un automóvil con altos niveles de contaminación, Livingston no registra antecedentes penales en las bases de datos públicas de Estados Unidos.

El pintor sindicalizado, quien se graduó de la secundaria en 2005, tuvo que lidiar desde 2008 con demandas civiles de menor cuantía presentadas por instituciones financieras.

En quiebra

Acosado por deudas principalmente de American Express, Livingston y su exesposa se acogieron a la bancarrota en el distrito norte de Ohio en 2013. Ambos declararon como dependientes dos hijos, un varón de dos años y una niña de seis años. Su esposa, de quien se separó en 2012, dijo que trabajaba para un hospital en Pittsburgh, Pensilvania.

La pareja reportó ingresos netos de un poco más de 3,000 dólares mensuales y 12,482 mil de patrimonio. Tenían en la billetera 100 dólares él y 60 ella. Livingston informó de un anillo de 500 dólares, un Dodge Stratus de 2,900 dólares que manejaba su exesposa y un Audi del 2001 de 4,535 dólares que conducía él.

Como casi todos los miembros de su extensa familia tiene licencia de caza y pesca. Es propietario de un bote.

En la habitación del hotel de Medellín donde habrían ocurrido los hechos se encontraron condones y narcóticos, informaron medios colombianos. El capitán Manuel Tovar de la policía metropolitana del Valle de Aburrá, con jurisdicción sobre el área, relató a Univision Investiga que Livingston se mostró “exaltado” con agentes que se presentaron en el hotel atendiendo una llamada anónima.

Aunque no atacó a nadie, los policías lo llevaron a una estación de protección ciudadana y luego lo liberaron dado que no había evidencias de “una conducta punible”, explicó Tovar. “Cuando se calmó lo soltaron, pero no estuvo privado de la libertad”, agregó.

La Procuraduría General abrió una investigación contra ocho policías que participaron en la decisión. El estadounidense regresó el 29 de marzo a la Florida, un día después de los hechos.

Margarita Rabin y Verónica Guzmán contribuyeron a este reportaje

