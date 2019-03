101 sacerdotes enfrentan procesos judiciales en México por presuntos delitos sexuales

Alfonso Miranda Guardiola, secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) apuntó en una rueda de prensa que hasta este momento recaban datos de 64 de un total de 96 diócesis , aunque faltan más por recopilar; "no sabemos el estatus ni el resultado", agregó.

La información se conoce justo una semana después de que el ex número tres en la jerarquía del Vaticano, el cardenal George Pell fuese condenado por un juzgado de Australia por la violación a un niño de 12 años en la década de los 90 y atentados al pudor contra otros dos menores.

"Tenemos que precisar el número porque el que di no es la última cifra, tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad, por ahora no podemos cuantificar el total; ojalá y no sea una plaga", apuntó el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López.