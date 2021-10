Un banquero colombosuizo, el guardián de los secretos financieros de Alex Saab y Álvaro Pulido

La petición de la AUF no indicaba el objetivo de la pesquisa y en los documentos consultados no hay pistas de cuáles fueron los resultados. La vocera de UAF no respondió un correo de Univision con preguntas al respecto. Tampoco lo hizo Humberto Brid quien presentó la petición como director de la entidad. Brid es hoy subdirector nacional de la Contraloría de Panamá.