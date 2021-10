Luis Miguel, Julio Iglesias y Alejandra Guzmán entre las celebridades en Pandora Papers

De acuerdo con los Pandora Papers, Shakira cuenta con tres empresas conformadas en las Islas Vírgenes Británicas por el despacho OMC. Dos de ellas fueron incorporadas en diciembre de 1999. Se trata de Light Production Ltd y Light Tours Ltd. También aparece en la base de datos Titania Management Inc, registrada en julio de 2002. Los abogados aseguraron que todo fue conforme a las regulaciones.