Ortega acepta que la Cruz Roja apoye en la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua

Las partes invitaron al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, y al enviado especial de la OEA, Luis Angel Rosadilla, que fungen como testigos del diálogo, para que sirvan de "garantes internacionales" en la liberación de los presos, cuya fecha de salida no se ha definido.

El gobierno se comprometió también a cerrar mediante un acuerdo las causas judiciales contra "los imputados o acusados no detenidos, ausentes o en rebeldía vinculados a opositores que están clandestinos o exiliados", indica el texto.

Según esta Comisión, de las 386 personas restantes que menciona la CIDH, 152 han sido puestas en libertad, 61 no están vinculadas a las protestas, 54 no saben quienes son, 112 no están en ningún centro carcelario y 7 nombres están duplicados.