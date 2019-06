¿Niños con faldas en el colegio? El "uniforme neutro" que busca igualdad crea polémica en México

La funcionaria dijo que una mujer puede usar pantalón desde principios del siglo XX, pero esa medida no había llegado a las escuelas, por lo que era importante terminar con esto de que las mujeres obligatoriamente tenían que usar falda.

¿Solo los padres pueden decidir sobre los hijos?

Sin embargo, tras la noticia, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) , señaló que la igualdad no se resuelve permitiendo que las niñas utilicen pantalón y los niños faldas, pues esa medida no mitigará ninguna de las problemáticas reales que tienen para garantizar derechos y oportunidades.

"Ahora es uniforme neutro ¿Qué sigue mañana, baños neutros? ¿Pasado mañana, niños disfrazados de niñas en el baño de las niñas? Me parece que es un gravísimo error", dijo en una entrevista en televisión. "Esto que parece inocuo (...) no tiene nada de inofensivo (...) la perspectiva de género no tiene nada de científico (...) tiene más de ideológico, de adoctrinamiento".