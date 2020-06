Protesta en Guadalajara por la muerte de Giovanni López termina con patrullas quemadas y más de 20 detenidos

Una protesta este jueves en la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) por la muerte de Giovanni López, un joven albañil que fue detenido por la policía por supuestamente no usar mascarilla para evitar contagios de covid-19 terminó con fuertes disturbios, dos patrullas incendiadas y 27 personas detenidas.

Cientos de manifestantes se reunieron alrededor de las 5:00 pm. (hora local) en el recinto gubernamental, llevando pancartas con leyendas: "Giovanni no murió, lo mataron", "Gobierno asesino". Luego forzaron la entrada de la sede del Gobierno estatal mientras se oyeron gritos de "¡asesinos, asesinos!".

Lo mataron a golpes

Christian, hermano de Giovanni, le dijo a Latinus que tras el arresto consiguieron el número del presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, quien les dijo que pasaran por el detenido a las 10 am del día siguiente.

"Mi tía fue a esa hora y cuando llega allá le dicen que, pues que no, que el muchacho estaba grave y que se les había pasado la mano. Que se fuera al Hospital Civil de aquí de Guadalajara, pero no había nadie ahí”, relata.

El fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Solís Gómez, informó que se está investigando a policías del municipio por homicidio y abuso de autoridad, aunque precisó que la detención no fue por no usar máscara protectora, sino que se tiene un informe donde se “hace una referencia a una detención administrativa de una persona agresiva”.

La fiscalía añadió que el hombre habría fallecido a causa de golpes propinados por los policías municipales y no de lesiones con arma de fuego.

"A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad (...) El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió Del Toro en su cuenta de Twitter.