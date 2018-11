Melvin Gómez murió en la caravana: esta es la historia que hizo que él y miles de migrantes huyan de Honduras

Hasta hace poco, la ciudad de San Pedro Sula era la más violenta del mundo. Sin embargo, cuando dejó todo atrás para unirse a la primera caravana de migrantes que marchaba al norte desde Honduras, no fue la amenaza constante de violencia lo que lo impulsó a migrar, sino la falta de oportunidades económicas.

"Yo le dije que no se fuera", dijo Melvin Gómez Sr., cuyo hijo fue el primero en morir en la caravana de migrantes cuando se cayó de la parte trasera de una camioneta el mes pasado en el sur de México.

"Pero él me dijo 'Mira, papá, yo no tengo empleo, tú tampoco. Mira las condiciones en que vivimos. Quiero comprarte una casa, quiero comprarte un automóvil. Yo quiero que salgas de este lugar donde vivís", recordó el afligido padre mientras se limpiaba las lágrimas fuera de su casa, a pocos metros de su hijo muerto dentro de un féretro.

"Aún personas con empleo se sumaron a la caravana"

Y ya no son principalmente los desempleados quienes huyen de Honduras. "Aún personas con empleo se sumaron a la caravana", dijo Zepeda, antes de mencionar un ejemplo de decenas de personas que trabajaban en una de las fábricas más grandes de Tegucigalpa y que se unieron a la ola migratoria.

Costos de vivienda, energía, salud

A quienes optan por la ruta tradicional para salir de la pobreza, la educación superior, no les va mucho mejor.

"Aunque estudie, aunque vaya a la universidad, no tiene una posibilidad muy grande en tener algo mucho más que el salario mínimo", dijo Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional en Tegucigalpa. Según un estudio de FOSDEH, el desempleo aumenta junto con los mayores logros académicos.

Corrupción

De forma ejemplar, el gobierno ha respondido a la crisis internacional en torno a la caravana apresurándose a aprobar una serie de programas e incentivos que tienen el fin de crear empleos. Pero para muchos como Gómez Sr., estas iniciativas, así como otras formas de asistencia, llegan demasiado tarde y no inspiran ninguna esperanza de cambio sustancial.

"¿Por qué no antes que mi hijo se fuera, el gobierno me diera un empleo a mí o a mi hijo?", dijo Gómez Sr. con evidente indignación. "Esto más bien no es una ayuda, esto más bien es como una burla".