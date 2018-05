“Me alegro que este grupo de corruptos renuncie”, dice una víctima de los abusos del clero en Chile

La fuerte desconfianza de los chilenos en su Iglesia no es algo nuevo. Distintos estudios han revelado una caída importante en el apego de los feligreses por esta institución. Según la Encuesta Bicentenario, que mide indicadores culturales desde 2010, en menos de una década, el porcentaje de chilenos que confían en la Iglesia católica pasó de 44% a 22%.

“Es una señal de esperanza en el sentido de que el Papa ha tomado consciencia de la gravedad de la situación, les ha recordado a los obispos que su rol debe ser el de servidor y no de encubridores de delitos. Pero además indica que tiene que haber cambios importantes no solo en cómo actúan los obispos sino que en cómo se relaciona toda la Iglesia con los feligreses católicos”, añadió.

Una carta del Papa habla de "delitos graves" y destrucción de evidencias

La dimisión en bloque de la Conferencia Episcopal chilena surge en un contexto particular. El jueves, la señal televisiva chilena, Canal 13, filtró una carta de diez páginas que Francisco le escribió a los obispos chilenos en la que habla de “delitos graves” por parte de autoridades eclesiásticas y mandos medios que la investigación del arzobispo de Malta Charles Scicluna reveló.

El reverendo Juan Barros, al centro, asiste a su ceremonia en la que fue ordenado obispo en Osorno, sur de Chile, el 21 de marzo de 2015. Barros dijo el viernes 13 de noviembre de 2015 que él no tenía conocimiento de los abusos sexuales cometidos por el cura pederasta más tristemente célebre de Chile, el reverendo Fernando Karadima. (AP Foto/Mario Mendoza Cabrera)

“La investigación demuestra que existen graves defectos en el modo de gestionar los casos (...). Especialmente en el modo de recibir las denuncias o notitiae crimini , pues en no pocos casos han sido calificados muy superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un efectivo delito”, escribió el Pontífice en el documento.

También anotó: “Otra circunstancia que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos”. En la carta, además, Francisco habla de la necesaria “remoción de personas”.

“Los obispos no pusieron su cargo a disposición del Papa”, enfatiza Cruz, quien vive en Estados Unidos. “El Papa les pidió que renunciaran”.

"Este escenario no lo habíamos esperado ni en sueño"

“Son dos sentimientos los que tenemos hoy. En primer lugar de sorpresa porque este escenario no lo habíamos esperado ni en sueño”, dice. “Hace solo unos días los obispos decían que solo estaban en retiro espiritual, entonces las expectativas se fueron menguando. Y tampoco esperábamos que el mensaje del Papa fuera el que es”. Claret explica que en la carta que escribió el Pontífice a los obispos en abril tras el informe Scicluna, hablaba de “errores y pecados”, mientras que la de esta semana habla de “crímenes”.

“Hay un avance significativo. En eso el escenario es bastante auspicioso de lo que podría seguir de aquí en adelante”, dice. “Pero somos cautelosos y mientras no haya renuncias efectivas, seguiremos vigilantes”.

No parece tan claro, sin embargo, que las autoridades eclesiásticas chilenas estén realmente dispuestas a asumir su responsabilidad. Esta noche, por primera vez desde su regreso de Roma el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, una de las figuras más criticadas por haber dudado de la veracidad de las denuncias de las víctimas de Fernando Karadima, habló con los medios. Cuando se le preguntó por las menciones que hacía el Papa Francisco en su carta a la destrucción de evidencia y otros encubrimientos de abusos, aseguró que para él “son una novedad también”.

¿Una nueva oportunidad?

“Lo gracioso es que el cargo de obispo siempre está a disposición del Papa entonces lo que ellos hacen es un gesto comunicacional de decir: 'si el Papa quiere sacarnos nos vamo', pero no hay una proactividad de los obispos de decir “presento mi renuncia”. Por eso siguen en ejercicio”, dice Claret. “No hay nada concreto todavía”.

“La actitud de los obispos de ahora es la actitud con la cual se han estado formando los sacerdotes que pasaron por el seminario. Ahí había una política que permeaba toda la formación entonces es difícil encontrar personas que representen esta nueva manera de hacer Iglesia”, explica. “Aquí hay que hacer una cirugía mayor. Mientras no se incorporen a los laicos, no se tome el sentir de la Iglesia que es realmente el Pueblo de Dios, va a seguir pasando que se van a seleccionar obispos que están completamente marginados de la realidad de los católicos”.

Algunos católicos, no obstante, creen al contrario que se abre una nueva oportunidad. Adriana Cerón es ingeniera agrónoma, enóloga y católica practicante. Madre de cuatro hijos, se crió en la ciudad de la Serena, en el norte, donde en 2002 el caso de los abusos cometidos por el arzobispo Francisco José Cox remeció la comunidad, ella incluida.

Adriana dice haber sentido cómo la desconfianza en la Iglesia se fue infiltrando en la sociedad chilena. Si bien su fe no se quebrantó, afirma, dejó de ir a ciertas actividades religiosas y sintió un alejamiento generalizado de los católicos con sus diócesis.

“Es palpable, está claro que la gente se siente poco cercana a la Iglesia. Antes si uno tenía un problema pensaba que podía acudir la Iglesia y la gente más desvalida que no tenía redes familiares, por ejemplo, decía quizás ahí alguien me escuche, me apoye”, dice.