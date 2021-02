Maduro expulsa a la embajadora de la Unión Europea en Caracas tras nuevas sanciones

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro , aseguró este miércoles que no habrá "ningún trato" con la Unión Europea salvo que "rectifique" en sus sanciones contra varios miembros de su equipo y dos diputados, tras declarar por segunda vez persona no grata a la máxima representante del bloque en el país, Isabel Brilhante Pedrosa.

"O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato, de ningún tipo, ningún tipo de diálogo señores de la Unión Europea", dijo el mandatario durante una actividad transmitida por la televisión estatal.

El lunes, la UE emitió nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos por "socavar la democracia" en el país suramericano tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, ya que consideran que no cumplieron los estándares democráticos. Entre los nuevos sancionados llama la atención a los diputados opositores que cohabitan con el régimen y lo reconocen, José Brito y Bernabé Gutiérrez.

72 horas para abandonar el país

Maduro, cercado además por sanciones estadounidenses que incluyen un embargo petrolero, afirmó que su gobierno había dado "pasos importantes" con un país de Europa para restablecer el diálogo entre sectores de la oposición y el chavismo. "Pero así no", declaró Maduro.

"No hubiéramos querido hacer esto, lo hacemos en contra de nuestra voluntad, inclusive porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela, no lo vamos a aceptar, de nadie", observó.